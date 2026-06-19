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'OPET STE LAGALI ZA MEDALJU' Lider SNS Vučević reagovao na nove dokaze VJT! Raspalio po lažima blokadera o ZVUČNOM TOPU: Spremni su da gaze preko života ljudi da bi ostvarili svoje političke ciljeve

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

O novim dokazima VJT u Beogradu o korišćenju "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine oglasio se lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.

-Priča o navodnom „zvučnom topu“ razrađivana dva meseca pre protesta 15. marta 2025. godine, potvrdilo Više javno tužilaštvo u Beogradu. I šta ćemo sad? Što bi u narodu rekli - opet ste lagali za medalju! I to je model po kojem oni funkcionišu- jednu laž zatrpavaju novim lažima. Jasno je šta je cilj svih njihovih obmana i laži - da sruše, rasture, unište Srbiju i blokiraju budućnost naših građana. Ništa im nije sveto, spremni su da gaze preko života ljudi da bi ostvarili svoje političke ciljeve. Diletanti koji se hrane mržnjom i lažima. Uvek i zauvek ćemo pobeđivati sve njihove laži i manipulacije! Srbija pobeđuje- naglasio je Vučević na Instagramu.

https://www.instagram.com/reels/DZw04k-ofsT/

Autor: Iva Besarabić

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