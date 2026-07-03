BRNABIĆ IZ BRISELA ZA PINK: Danas ćemo predstaviti rezultate u sprovođenju reformi - Sigurna sam da niko nije uradio više od nas

Danas se u Briselu održava događaj pod nazivom "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na skupu će govoriti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić koja je za TV Pink istakla da joj je izuzetno drago što prvi put nastupa sa svojim kolegama iz Vlade Republike Srbije.

Brnabić je istakla da je u Briselu jak tim, snažan tim koji može da govori, ne o planovima, nego o rezultatima.

- Šta je to što smo uradili u prethodnih nekoliko meseci. A uradili smo mnogo. Često se to ne čuje u Briselu, upravo suprotno, često se čuju kritike na račun Srbije, dezinformacije ili u potpunosti lažne vesti - rekla je Brnabić za Pink.

Kako je dodala, tim je tu da predstavi rezultate, ali i da odgovori na sva pitanja o Srbiji i da brane boje Srbije.

- Ja ću govoriti o rezultatima, pre svega iz moje oblasti, zakonodavstvo, sa posebnim fokusom na oblast vladavine prava, implementaciju ODIHR preporuka i dalje unapređenje izbornih uslova - navela je Brnabić i dodala:

U potpunosti sam sigurna i uverena da od Srbije niko nije uradio više u toj oblasti, ne samo od zemalja kandidata, već svih zemalja na evropskom kontinentu.

Predsednica Skupštine je kazala da mnogi u EU, posebno iz Evropske komisije, to znaju i da su informisani, ali da, s druge strane, nisu mnogi iz država članica Evropske unije koji odlučuju o otvaranju i zatvaranja klastera.

- Svako od nas pojedinačno je dao sve od sebe, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem da se znaju tačni rezultati i da otvorimo kanale komunikacije, pre svega sa onim zemljama koje su više kritične i skeptične prema Srbiji. Ovo je prvi put da nastupamo kao tim i da na taj način opet predstavimo Srbiju u jednom drugačijem svetlu. Ja sam ponosna zbog toga - rekla je Brnabić.

Navela je da je današnja konferencija važna i dodala da se nada je prva u nizu, kao i da je plan da se rezultati Srbije predstave i u glavnim gradovima država članica EU.

Odgovarajući na pitanje da li Srbija može da očekuje novac iz EU, pošto pojedini mediji spekulišu da ne može jer on ide komšijama, Brnabić je upitala da li će ikada građani Srbije čuti izvinjenje zbog svih pokušaja prevara i neistina koje su, kako je istakla, usmerene samo na destabilizaciju Srbije.

- Kao što sam juče reagovala preko društvenih mreža, i sada bih kolektivno pitala neke od medija koji uvek zastupaju blokadersku politiku i blokadere svih boja: dokle, prijatelji, tako? Dokle laži, dokle prevare, dokle sluđivanje naših građana? Da li smo ikada čuli izvinjenje? - upitala je Brnabić.

Navela je da su pojedini juče govorili o tome kako su predsednik Republike Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka navodno preko sestrinske partije Evropske narodne partije (EPP), sprečili debatu o Srbiji u Evropskom parlamentu, kao i da će SNS biti izbačena iz EPP-a, a da se odjednom promenio narativ bez objašnjenja.

- Odjednom samo promena narativa bez ikakvog objašnjenja i bez ikakvog, najvažnijeg, izvinjenja za sve njihove slušaoce i njihove gledaoce, na kraju krajeva, i građane Republike Srbije. Hajde da vidimo rezultate, da vidimo da li ćemo imati i dalje isplate iz Plana rasta ili nećemo - rekla je Brnabić.

Predsednica Skupštine je istovremeno upitala šta će biti ako Srbija bude imala isplate.

- Šta će biti sa svima onima koji su u parlamentu lagali građane oko toga? Šta će biti oko toga kada su pričali da smo, zahvaljujući nama, da je Srbija izgubila milijardu i 500 miliona evra, i kad dobijemo na kraju taj novac, ko će biti kriv i ko će se građanima Srbije izviniti? Da li ćemo ikada, odnosno da li će ikada građani Srbije čuti izvinjenje zbog svih tih laži i pokušaja prevara a koje su, na kraju krajeva, u stvari usmerene samo na destabilizaciju Srbije? Nećemo - navela je Brnabić.

Prema njenim rečima, na kraju istina uvek izađe na videlo, a građani će u narednih nekoliko nedelja videti da li je sve oko isplata bila neistina.

- Sigurna sam da će građani u narednih nekoliko nedelja videti da li je to o isplatama bila laž ili smo mi bili u pravu kada smo rekli da mi tako nešto ne bi dozvolili i da ne bi nikada Srbiju doveli u takvu situaciju - rekla je Brnabić.

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Autor: Pink.rs