Dačić sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske: Srbija i Mađarska pouzdani partneri u zaštiti granica

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas u Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Gaborom Posfaijem o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i saradnji u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala.

Posfai boravi u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Republici Srbiji od stupanja na dužnost, čime je potvrđen kontinuitet bliske saradnje i međusobnog poverenja dveju država u oblasti unutrašnjih poslova, saopšteno je iz MUP-a.

Ministri su razgovarali o migratornim tokovima duž zapadnobalkanske rute i mogućnostima za dalje unapređenje operativne saradnje. Posfai je istakao da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju u Evropi, od ključnog značaja da Srbija i Mađarska zauzmu zajednički stav o strateškim pitanjima.

"Ilegalne migracije, prekogranični organizovani kriminal i borba protiv trgovine ljudima predstavljaju zajedničke izazove koji se mogu efikasno prevazići samo kroz usaglašeno i dosledno delovanje", poručio je mađarski ministar.

Ministar Dačić istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije svakodnevno sprovodi intenzivne aktivnosti na suzbijanju iregularnih migracija i razbijanju kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi.

"Na svim graničnim prelazima i duž državne granice preduzimaju se dodatne mere radi efikasnijeg nadzora i očuvanja bezbednosti", naglasio je Dačić, podsećajući na rezultate koje je Srbija ostvarila u zaustavljanju migratornog talasa i smanjenju broja iregularnih migranata.

Sagovornici su ocenili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje kroz intenzivniju razmenu operativnih informacija, zajedničke aktivnosti policijskih službi, obuke i primenu najboljih profesionalnih praksi. Zaključeno je da Srbija i Mađarska dele zajednički interes u očuvanju bezbednosti građana i stabilnosti regiona.

Autor: D.S.