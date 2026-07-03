Javno odbijanje u programu uživo: Blokaderi otkrili šta misle o opoziciji

Predstavnica studenata u blokadi poručila je tokom gostovanja na RTV-u da saradnja sa opozicionim akterima koji su, kako tvrdi, vodili kampanju protiv studenata nije moguća, uz ocenu da studenti kao "najjača opcija" imaju pravo da postavljaju svoje uslove.

Gostujući na RTV-u, predstavnica studentskog pokreta u blokadi odgovorila je na pitanje da li, u slučaju stvaranja svojevrsne referendumske atmosfere pred izbore, postoji prostor za saradnju sa opozicijom.

Ona je navela da određeni oblici tehničke saradnje mogu biti prihvatljivi, poput angažovanja opozicionih stranaka kao kontrolora na biračkim mestima.

- Saradnja u nekim oblicima, u smislu da se oni prijave i budu kontrolori na izborima, nama bi značila - rekla je ona.

"Takva saradnja ne dolazi u obzir"

Međutim, istakla je da politička saradnja sa opozicionim akterima koji su, prema njenim rečima, prethodnih godinu dana vodili kampanju protiv studenata nije moguća.

- Saradnja sa ljudima koji aktivno vode kampanju protiv nas već skoro godinu dana zaista ne dolazi u obzir. Takve ljude prepoznajemo, znamo i vidimo - poručila je.

Dodala je da studenti ostaju pri ranije iznetim stavovima i ocenila da, kako je rekla, kao "najjača opcija" imaju pravo da postavljaju sopstvene uslove za eventualnu saradnju.

- Mi ostajemo dosledni onome što smo rekli. Takođe mislim da mi, kao najjača opcija, imamo pravo da postavimo neke naše uslove - navela je.

Izjava ukazuje na to da predstavnici studentskog pokreta prave razliku između moguće tehničke saradnje u izbornom procesu i političkog partnerstva sa opozicionim strankama, koje u ovom trenutku odbacuju.

Poslednjih meseci često se postavlja pitanje odnosa između studentskog pokreta i opozicionih stranaka. Ova izjava predstavlja jedno od najdirektnijih javnih izjašnjavanja o tome da politička saradnja sa delom opozicije, prema iznetom stavu, nije opcija.

Autor: A.A.