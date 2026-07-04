Žarić Kovačević o poseti Parandilovića, Ćute i Aleksića Nišu: Kod opozicionog odbornika Milića stigao je putujući cirkus u najjačem sastavu

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević oglasila se povodom posete opozicionih lidera Nišu, ocenivši da građanima nisu ponudili konkretna rešenja niti plan razvoja grada.

- U Niš kod opozicionog odbornika Milića stigao je putujući cirkus u najjačem sastavu - baš za cirkus - Parandilović, Ćuta i Miki Aleksić...ne zna se koga je više briga za građane Niša. Mrtva trka u bezobrazluku i iskompleksiranosti zbog poraza na izborima u najavi. Ništa više od jeftine propagande i uvreda upućenih novinarima se nije ni desilo. Malo su se prošetali, nikakav plan za Niš nisu izneli, naravno pljunuli su na očigledne i merljive rezultate rada države i završili u kafani - navela je Žarić Kovačević i dodala:

Ali, za jednu stvar im hvala - što su predstavili politiku za koju građani ne treba da glasaju, jer nevaspitanje, blokade, manipulacije i laži u cilju sprovođenja ličnih interesa našoj zemlji nisu potrebni.

- Potrebni su novi projekti, dalji razvoj, da se održi stabilnost i popravi životni standard, da se primeni novi paket mera koji je predložio je Aleksandar Vučić. Tako se radi kada neko misli o narodu. Tako se radi kada dolazite iz državotvorne - Srpske napredne stranke. Ujedinjena Srbija biće još jača posle sledećih izbora kada narod legitimitet za vršenje vlasti da Srpskoj naprednoj stranci - zaključila je Žarić Kovačević.

Autor: Pink.rs