Starović o objavi Borka Stefanovića: Izuzetan traktat. Pomalo predug, no dovoljno glup i nepismen

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži X povodom najnovije objave Borka Stefanovića.
- Izuzetan traktat. Pomalo predug, no dovoljno glup i nepismen. Ali nije kriv bivši Borislav, on samo govori ono što mu Picula kaže - napisao je Starović u svojoj objavi.
Изузетан трактат. Помало предуг, но довољно глуп и неписмен. Али није крив бивши Борислав, он само говори оно што му Пицула каже. https://t.co/6okppJdv5R— Nemanja Starović (@nstarovic) 04. јул 2026.
Autor: Pink.rs