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Starović o objavi Borka Stefanovića: Izuzetan traktat. Pomalo predug, no dovoljno glup i nepismen

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži X povodom najnovije objave Borka Stefanovića.

- Izuzetan traktat. Pomalo predug, no dovoljno glup i nepismen. Ali nije kriv bivši Borislav, on samo govori ono što mu Picula kaže - napisao je Starović u svojoj objavi.

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Autor: Pink.rs

#Borko Stefanović

#Nemanja Starović

#Tonino Picula

#objava

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