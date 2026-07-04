VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN SNIMAK I PORUČIO: Brza saobraćajnica 'Osmeh Vojvodine' od životnog je značaja za građane na severu Srbije (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na Instagram nalogu ''avucic''.

- Brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” od životnog je značaja za građane na severu Srbije - napisao je Vučić uz snimak u kojem kaže:

Mnogo sam srećan, ovo je strašno važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi. Ovaj divni put naziva se "Osmeh Srbije" i to je ukupno 185,5 km, od ogromnog značaja, i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili. To je velika stvar. Ja mislim da će ljudi da budu zadovoljni.

Autor: Pink.rs