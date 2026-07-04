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VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN SNIMAK I PORUČIO: Brza saobraćajnica 'Osmeh Vojvodine' od životnog je značaja za građane na severu Srbije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na Instagram nalogu ''avucic''.

- Brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” od životnog je značaja za građane na severu Srbije - napisao je Vučić uz snimak u kojem kaže:

Mnogo sam srećan, ovo je strašno važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi. Ovaj divni put naziva se "Osmeh Srbije" i to je ukupno 185,5 km, od ogromnog značaja, i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili. To je velika stvar. Ja mislim da će ljudi da budu zadovoljni.
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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Instagram

#Osmeh Vojvodine

#Srbija

#putevi

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