STIŽE PUT KOJI MENJA SEVER SRBIJE! Vučić sa gradilišta otkrio rok za novu brzu saobraćajnicu - Svi detalji o radovima na 'Osmehu Vojvodine'

Reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

- Na ovom prelepom mestu kod Bezdana, na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora, se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1 a biće i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica, uradićemo deonicu Kljajićevo-Bački Breg od ogromnog značaja za sve, ali ćemo se odmah pripremati za dalje i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, Bečeja, Novog Bečaja, Novog Miloševa, Bočara prema Kikindi. Mnogo sam srećan, ovo je jako važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti, već zbog prirode onoga što ona donosi, ne zove se džabe "Osmeh Srbije" i verujem kad se završi Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda smo sve glavne saobraćajnice rešili - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

Predsednik je prilikom obilaska radova pitao azerbejdžanske prijatelje da li do juna 2028. može da se završi sve do Kljajićeva.

- Ovo menja sve, potpuno je drugačije kada dođete ovde na teren. Dogovorili smo se, hvala ti mnogo - pružio je ruku predsednik sa izvođačem radova i dao rok "da na Vidovdan otvorimo sve do Kljajićeva", za manje od dve godine imaćete saobraćajnicu ovde - rekao je predsednik Vučić i istakao da je ova deonica od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije.

Kada ova brza saobraćajnica bude završena od Novog Sada do Sombora stizaće se za sat vremena.

Izdata privremena građevinska dozvola

Izdata je privremena građevniska dozvola, kao i potvrda o prijavi pripremnih radova koji prethode izgradnji brze saobraćajnice prvog B reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), odnosno "Osmeha Vojvodine”.

Radovi se odnose se na deonicu kojoj pripada granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg), državni put prvog B reda broj 15 do raskrsnice sa državnim putem prvog B reda broj 12, sa izgradnjom terminala za teretna vozila i baze za održavanje na teritoriji Grada Sombora. U okviru izgradnje izdvodiće se geodetski radovi, čišćenje terena, poput sečenje drveća, uklanjanja panjeva i korenja, šiblja i žbunja i drveća, uklanjanje kolovoza i ostalih saobraćajnih površina, te zemljani radovi kao što su iskop humusa, iskop u širokom otkopu, uređenje podtla, polaganje materijala u zavisnosti od potrebe za razdvajanjem slojeva ili pojačanjem slabonosivog tla, izrada nasipa od peska i sloja posteljice.

Kako je navedeno pripremni radovi za koje je izdata građevinska dozvola mogu trajati najduže 12 meseci od dana pravosnažnosti ovog, nakon čega je investitor u obavezi da pribavi građevinsku dozvolu za linijski infrastrukturni objekat kojom će obuhvatiti i radove koji su se izveli na osnovu ove privremene građevinske dozvole. Predračunska vrednost radova iznosi 159.404.521 dinara (bez PDV- a). Prema podacima iz dokumenata ovi radovi su već počeli i trebali bi biti završeni do kraja maja naredne godine.

Gradi se mreža pristupnih krakova

Osim osnovne trase brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, u planu je i izgradnja mreže pristupnih krakova koji će omogućiti povezivanje ostalih naselja sa ovim putnim pravcem, čime će se značajno unaprediti regionalna saobraćajna povezanost i stvoriti preduslovi za ravnomerniji privredni i infrastrukturni razvoj Vojvodine. Poslanici Skupštine AP Vojvodine su na poslednjoj sednici usvojili predlog odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta prvog reda deonica Kula - Bogojevo i državnog puta deonica Bašaid - Srpska Crnja. Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg je u obraćanju poslanicima objasnio da se oba koridora tiču brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine”.

- Pošto je počela njegova izgradnja iz tog razloga je pokrajinski sekretarijat za saobraćaj, građevinu i energetiku dao inicijativu za izradu idejnog rešenja kako bi se luka Bogojevo spojila sa lokalnim saomupravama koje gravitiraju ka budućoj brzoj saobraćajnici od Bačkog Brega do Srpske Crnje - rekao je Erceg. - Na ovaj način ćemo izgraditi direktnu vezu koja će imati značaj za Kulu, Vrbas, Srbobran, Apatin i Odžake i omogućiti da čvorište koje će biti pored luke i železničke infrastrukture dobije putni pravac koji će pomoći razvoju privrede. Iz istog razloga su opština Nova Crnja i Grad Kikinda pokrenule inicijatu o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta, deonica Bašaid - Srpska Crnja. I taj putni pravac, koji će spojiti krak „Osmeha Vojvodine” sa srednjim Banatom i dalje sa auto - putem Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, odnosno „Vojvođanskim P”. Naj-veći benefit imaće Nova Crnja, Kikinda, Žitište i Zrenjanin. Deonica će imati oko 10 kilometara, a ovaj planski osnov će imati elemente detaljne razrade jer će se uporedo raditi idejno rešenje.

Trasa uz manja mesta

Kada je reč o samoj trasi put će voditi od graničnog prelaza Bački Breg do obilaznice oko Sombora pa dalje ka Kljajićevu, te će proći tik uz Sivac, Crvenku, Vrbas i Srbobran sa severne strane ovih naselja, uz izgradnju odgovarajućih saobraćajnica za pristup ovom koridoru. Deonica puta pored Vrbasa prolaziće nedaleko od bolnice u Vinogradima i nastavljati dalje ka putu Vrbas-Srbobran, koji će postati sastavni deo nove saobraćajnice, uključujući i postojeći nadvožnjak na autoputu E-75.

Nešto pre Srbobrana, brza saobraćajnica će se pružati ulevo i proći će blizu naselja sa severne strane, sve do puta za Bečej (kod Zemljoradničke zadruge Srbobran), gde će postojećim putnim pravcem proći uz Radičević, a zatim sa iste južne strane obići Bečej i Novi Bečej. Sledeće mesto na trasi je Novo Miloševo, koje će novi put obići sa severne strane, dok će Kikindu obići sa južne, a dalje nastavlja ka Srpskoj Crnji, i granici sa Rumunijom. Planirano je da se na tom putu odvija saobraćaj motornih vozila na jedinstvenom kolovozu i da ima dve vozne trake za dvosmerni saobraćaj.

Brza saobraćajnica „Osmeh Vojvodine”, koja će proći od Bačkog Brega do Srpske Crnje dužinom od 185 kilometara, gradiće se po etapama. Saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta. Na trasi je planirana izgradnja 12 petlji i to kod Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa Zapad, Vrbasa Sever, Vrbasa Istok, Vrbasa E75, Srbobrana Sever, Turije i Kikinde Istok, te 13 površinskih kružnih raskrsnica. Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11 hiljada hektara podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Prvi sektor je do Vrbasa, odnosno Srbobrana, a drugi od opštine Srbobran do administrativnog područja Grada Kikinde. Prva deonica (Bački Breg - petlja Sombor) dužine 22,7 kilometara počinje u zoni planirane kružne raskrsnice Bački Breg, na trasi postojećeg državnog pu-ta, i završava se posle planirane petlje Sombor. Deonica Sombor 2 (petlja Sombor – granica opštine Kula), dužine 18,1 kilometar, počinje u zoni planirane petlje Sombor i završava se na granici Sombora sa opštinom Kula.Treća deonica (granica opštine Kula – granica opštine Vrbas), je dužine 25,4 kilometra i u sklopu nje su planirana denivelisna ukrštanja petlje Sivac, Crvenka tipa trube i Kula tipa pola deteline.

Od Novog Sada do Sombora za oko sat vremena

Kada brza saobraćajnica bude završena, od Novog Sada do Sombora stizaće se za oko sat vremena umesto dosadašnjih više od sat i po. Put do Kikinde biće skraćen za dvadesetak minuta, pa će od Novog Sada ka Kikindi biti brže preko Srbobrana i nove saobraćajnice, nego preko Zrenjanina. Sada taj put traje više od 90 minuta.

Sombor i Kikinda sada će biti udaljeni samo 90 minuta vožnje novom saobraćajnicom, dok je do sada najbrži put bio preko Bačke Topole i Sente, za šta je trebalo izdvojiti više od dva sata. Granični prelazi Bački breg (Mađarska) i Nakovo (Rumunija) biće udaljeni manje od dva sata vožnjom, dok su trenutno udaljeni oko tri sata vožnje.

Deonica 4 (granica opštine Vrbas – granica opštine Srbobran A1/E-75 – petlja Vrbas) duga 14,9 klometara, počinje na granici opština Kula/Vrbas i završava se na granici opštine Vrbas/Srbobran. Peta deonica, dužine od 12,9 kilometara, počinje na granici opština Vrbas/Srbobran i završava se na granici opština Srbobran/Bečej. Deonica Bečej (granica opštine Bečej – granica opštine Novi Bečej reka Tisa) dužine 18,8 kilometara, imaće dva ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice Bečej zapad i Bečej jug. Sedma deonica, dužine 35,1 kilometara, počinje na granici opština Bečej/Novi Bečej i završava se na granici opština Novi Bečej/grada Kikinde. Osma deonica brze saobraćajnice (granica grada Kikinde OKM HS DTD, Kikindski kanal – Nakovo) dužine 16,2 kilometra, počinje na granici opštine Novi Bečej/ grada Kikinde i završava se na površinskoj raskrsnici na DP br.15 na pravcu ka Nakovu.

Autor: Iva Besarabić