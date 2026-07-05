VUČIĆ ČESTITAO KADETIMA MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU: Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.

"Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj na Svetskom prvenstvu u Turskoj. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh. Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede", napisao je Vučić na mreži X.

Честитам нашим сјајним кадетима на величанственом успеху и освојеној 🥈 на Светском првенству у Турској!



Србија је земља кошарке, а ви сте још једном показали зашто нас цео свет поштује и препознаје као нацију шампиона. Ово није само успех једне генерације, већ потврда да… pic.twitter.com/4O7tysyjxz — Александар Вучић (@predsednikrs) 05. јул 2026.

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) osvojila je srebrnu medalju na SP nakon što je večeras u finalu poražena selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81.

Autor: Pink.rs