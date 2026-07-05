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VUČIĆ ČESTITAO KADETIMA MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU: Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.

"Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj na Svetskom prvenstvu u Turskoj. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh. Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede", napisao je Vučić na mreži X.

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) osvojila je srebrnu medalju na SP nakon što je večeras u finalu poražena selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Košarka

#Uspeh

#kadeti

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