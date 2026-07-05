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'Vicešampioni sveta! Bravo, Orlići' Dačić čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.

"Srbija je još jednom potvrdila da je zemlja košarke! Naša kadetska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Istanbulu nakon lavovske borbe sa selekcijom SAD. Biti drugi na planeti u konkurenciji najboljih selekcija sveta je istorijski uspeh koji zaslužuje najdublje poštovanje. Momci, pokazali ste karakter, talenat i zajedništvo. Ovo je tek početak vaših velikih karijera. Srbija je ponosna na vas", napisao je Dačić na Instagramu.

Podsetimo, kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) osvojila je srebrnu medalju na SP nakon što je večeras u finalu poražena selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81.

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Autor: Pink.rs

#Ivica Dačić

#Srbija

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