VUČIĆ DANAS SA SALVINIJEM: Potpredsednik Saveta ministara Vlade Italije u Beogradu

Sastanak će biti održan u u Klubu Tolstoj, u 19 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Salvini boravi u zvaničnoj poseti Srbiji i Beogradu 6. i 7. jula s ciljem daljeg jačanja saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Vučić i Salvini prethodno su se sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije za prijem Srbije u Evropsku uniju.

Autor: D.B.