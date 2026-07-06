NA DNEVNOM REDU 18 TAČAKA! Vanredna sednica Skupštine Srbije: Poslanici danas o finansiranju političkih aktivnosti i o Predlogu zakona roditelj-negovatelj

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2, Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4, Zakona o elektronskim medijima.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Pred poslanicima će biti i Predlog zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) o elektronskom tovarnom listu i Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku za pritužbe.

Na predloženom dnevnom redu su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Lista kandidata za izbor predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije, kao i dva predloga odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Srbije.

Autor: D.B.