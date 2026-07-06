Ana Brnabić dočekala predsednika Vrhovne Rade Ukrajine: U Beogradu sutra važna konferencija

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić dočekala je na aerodromu predsednika Vrhovne Rade Ukrajine Ruslana Stefančuka.

Brnabić je povodom dolaska zvaničnika iz Ukrajine istakla da se raduje predstojećoj konferenciji zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja se održava u Beogradu.

Ovaj skup organizuje se na zajedničku inicijativu Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne Rade Ukrajine.

"Dobro došao u Srbiju, dragi prijatelju", poručila je Brnabić na svom profilu na društvenim mrežama.



Autor: D.S.