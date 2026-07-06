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Ana Brnabić dočekala predsednika Vrhovne Rade Ukrajine: U Beogradu sutra važna konferencija

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić dočekala je na aerodromu predsednika Vrhovne Rade Ukrajine Ruslana Stefančuka.

Foto: Privatna arhiva

Brnabić je povodom dolaska zvaničnika iz Ukrajine istakla da se raduje predstojećoj konferenciji zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja se održava u Beogradu.

Foto: Privatna arhiva

Ovaj skup organizuje se na zajedničku inicijativu Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne Rade Ukrajine.

Foto: Privatna arhiva

"Dobro došao u Srbiju, dragi prijatelju", poručila je Brnabić na svom profilu na društvenim mrežama.

Autor: D.S.

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