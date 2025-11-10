Brnabić iz Kijeva: Očekujem posetu Stefančuka Beogradu početkom decembra

Predsednica Narodne skupštine Srbjie Ana Brnabić izjavila je danas u Kijevu da će u Beogradu 8. i 9. decembra biti organizovana velika konferencija u saradnji sa GLOBSEC-om, na koju je pozvala i predsednika ukrajinske Vrhovne Rade Ruslana Stefančuka.

Brnabić je izrazila očekivanje da će nakon njene posete Kijevu ubrzo, početkom decembra uslediti i uzajamna posete Stefančuka Beogradu.

Stefančuku sam urucila poziv da učestvuje na jednom od panela na toj konferenciji tako da se nadam da ćemo uskro imati uzajamnu posetu. Mislim da bi to bilo dobro, ali svakako prioritet je poptisivanje Memoraduma o razumevanju koji je dogovoren i usaglašen a tiče se strateškog prioriteta i Ukrajine i Srbije", kazala je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić boravi danas u poseti Ukrajini, gde se sastala sa predsednikom Vrhovne Rade Ruslanom Stefančukom i predsednicom vlade Ukrajine Julijom Sviridenko.

Brnabić je nakon razgovora sa Stefančukom istakla da su, kada je reč o unapređenju saradnje dve zemlje, evropske integracije jedan od strateških ciljeva obe zemlje i da Srbija u potpunosti podržava Ukrajinu na njenom putu ka EU.

"I možete računati na Srbiju da će vam pružiti svu našu tehničku pomoć i znanje na ovom putu. Naš ministar za evropske integracije Nemanja Starović obavestio je da je Memorandum o razumevanju između Srbije i Ukrajine o ovom pitanju finalizovan i spreman za potpisivanje, i nadam se da ćemo sledeći put učestvovati na ceremoniji potpisivanja tog Memoranduma između Srbije i Ukrajine o zajedničkom radu na evropskim integracijama", rekla je ona.

