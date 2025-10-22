Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale blokaderske elite

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se danas ispred Doma Narodne Skupštine desilo "ono na šta su pozivale blokaderske elite" i još jednom pozvala sve na razumevanje, odgovornost i smirivanje situacije.

Brnabić je rekla da je s ljudske strane potpuno šokirana time što je "neki blokader uzeo pištolj u ruke i odlučio da puca na obične ljude u Pionirskom parku", ali da sa političke strane nije ni šokirana, ni začuđena, ni iznenađena, "zato što je to bilo i očekivano".

"Nakon 11 meseci rada da bukvalno nekako izmenite svest kod nekih ljudi, usadite mržnju, pozivate na nasilje, na teror, da delite ljude na elitu i na ćacije. I na ćacije koje ne treba ništa da imaju u životu i nemaju nikakva ljudska prava i na to da se obračunavate sa njima, na političke elite blokadarske, koje su pozivale na juranje, gađanje, dinstanje, kuvanje, vešanje, sečenje glave", rekla je Brnabić novinarima u Briselu.

Ona je dodala da na svu sreću nije bilo mrtvih i zamolila na razumevanje da reči imaju posledice i za odgovornost, za smirivanje situacije.

"Posebno zato što mi već sada imamo ozbiljne incidente pred 1. novembar. Imamo laži o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta koja je pretučena, maltretirana, terorisana, dokazane laži. Sada imate ovaj teroristički čin blokadera koji je uzeo pištolj u ruke i krenuo da ubije nekog običnog čoveka, zato što mu se ne sviđa gde je, šta priča, šta traži i o čemu razmišlja. Šta ćemo sledeće da vidimo? Ja molim na uzdržanost, Srbiji je potreban mir", poručila je ona.

Autor: Iva Besarabić