VUČIĆ DOČEKAO DRUGOG ČOVEKA ITALIJANSKE VLADE Na Topčideru počeo važan sastanak sa Mateom Salvinijem, u fokusu ove tri teme

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem.

Vučić je Salvinija u klubu Tolstoj, u nekadašnjem klubu poslanika države, dočekao zajedno sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević i ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević, dok je sa italijanskim ministrom u pratnji došao ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Na Topčideru je odmah po dočeku otpočeo sastanak srpske i italijanske delegacije, koji je u toku. Salvini boravi dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu do 7. jula, a cilj posete je, kako je ranije saopštila Vlada Italije, dalje jačanje saradnje između dve zemlje, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Vučić i Salvini prethodno su se na najvišem nivou sastali u maju 2019. godine u Rimu, kada je Salvini bio ministar unutrašnjih poslova i potvrdio podršku Italije prijemu Srbije u Evropsku uniju. Predsednik Srbije ugostio je prošle godine u avgustu i premijerku Italije Đorđu Meloni, a tokom te radne posete održana je večera na kojoj se razgovaralo o bilateralnim odnosima i procesu evropskih integracija Srbije.

Autor: S.M.