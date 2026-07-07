FARAŽ PODNEO OSTAVKU: Biće raspisani dopunski izbori

Lider stranke Reform UK Najdžel Faraž saopštio je danas da podnosi ostavku na mesto poslanika u britanskom parlamentu, čime će biti raspisani dopunski izbori u izbornoj jedinici Klakton.

On je potvrdio da će se kandidovati na tim izborima, prenosi Skaj njuz.

"Dobro sam razmislio i danas sam odlučio da podnesem ostavku na mesto poslanika za Klakton, čime će biti raspisani dopunski izbori, koji bi trebalo da budu održani uskoro", rekao je Faraž.

On je istakao da je odlučio da građani Klaktona budu ti koji će suditi o njegovim postupcima.

Faraž je ocenio da će dopunski izbori predstavljati "borbu naroda protiv establišmenta".

"To je prilika da se pošalje jasna poruka establišmentu i kaže šta građani misle o njemu. Zato ću se kandidovati na tim dopunskim izborima", rekao je lider stranke Reform UK.

Faraž je i dalje je pod istragom parlamentarne poverenice za standarde zbog toga što nije prijavio poklon u vrednosti od pet miliona funti koji je pre izbora dobio od britanskog investitora u kriptovalute Kristofera Harborna, koji živi na Tajlandu.

Faraž je izjavio da je ovaj novac dobio od Harborna kao ličnu, bezuslovnu donaciju za obezbeđenje, dok je u izjavama za pojedine medije naveo da je to ''nagrada za Bregzit''.

On tvrdi da je reč o "ličnom poklonu" namenjenom njegovoj bezbednosti i da nije bio u obavezi da ga prijavi, jer ga je primio pre nego što je izabran za poslanika iz Klaktona i zato što, kako navodi, nije imao političku svrhu.

Na pitanje BBC-ja prošlog meseca koliko je od tih pet miliona funti potrošio na obezbeđenje, Faraž je odbio da odgovori.

"Neću namerno da odgovorim na to pitanje. Nije posao BBC-ja da me dovodi u opasnost, zato neću da odgovorim", rekao je on.

Nova pitanja o Faraževim finansijama pojavila su se nakon što je list "Sandej tajms" objavio da on nije pravilno prijavio pogodnosti koje je dobio od svog dugogodišnjeg saradnika Džordža Kotrela, koji je 2017. godine u Sjedinjenim Američkim Državama osuđen zbog prevare.

Prema pisanju lista, Kotrel je finansirao Faraževo obezbeđenje i zaposlene koji su radili na njegovim sadržajima za društvene mreže tokom godine koja je prethodila njegovom izboru za poslanika.

Navodi se i da je Faraž koristio nekretninu u blizini Bakingemske palate koju je iznajmljivao Kotrel.

Faraž odbacuje optužbe i tvrdi da je "poštovao pravila", ocenjujući da je reč o "prljavoj kampanji establišmenta", dok istovremeno razmatra pokretanje tužbe protiv lista.

Prema pravilima britanskog parlamenta, novoizabrani poslanici dužni su da prijave svoje finansijske koristi i pogodnosti koje podležu registraciji, a koje su primili tokom 12 meseci pre izbora.

Istovremeno, pravila predviđaju da čisto lični pokloni ili pogodnosti ne moraju da budu prijavljeni.

Po stupanju na poslaničku funkciju, Faraž je prijavio putovanje u Belgiju u aprilu 2024. godine, vredno 9.253 funte, koje je finansirao Kotrel, a naknadno je prijavio i donaciju od 15.276 funti za let unutar SAD koji mu je Kotrel obezbedio u decembru 2024. godine.

Autor: S.M.