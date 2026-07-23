'IMAĆEMO PARLAMENTARNE IZBORE DO KRAJA GODINE' Vučić potvrdio: Dao sam svoju reč, biće raspisani u septembru ili početkom oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa češkim premijerom Andrejem Babišem u Beogradu, da očekuje da parlamentarni izbori u Srbiji budu održani u oktobru ili novembru ove godine, uz napomenu da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra.

- Ja to ne mogu sam da uradim, da raspišem izbore... za očekivati je da budu održani u oktobru ili novembru što znači da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje češke novinarke kada će biti održani parlamentarni izbori u Srbiji.

Predsednik Srbije je ponovio da će parlamentarni izbori biti održani do kraja godine.

- Imaćemo parlamentarne izbore do kraja godine, predsedničke nešto kasnije - rekao je Vučić, dodajući da je dao svoju reč da će izbori biti održani do kraja 2026. godine.

Autor: Iva Besarabić