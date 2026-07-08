Dalibor Marković Palma: Borićemo se da i dalje budemo najbolji u Srbiji (FOTO)

Tradicionalnom Međunarodnom turniru u kik boksu i boks povodom slave sela Končareva Svetog Jovana, koji se održava se već 24 godine, prisustvovalo je oko 10.000 ljudi.

- Nastavićemo ono što je moj otac započeo. Kik-boks i boks klub "Palmini Tigrovi" u narednom periodu nastupaće na svim većim takmičenjima i manifestacijama - izjavio Dalibor Marković Palma Memorijala po završetku Memorijala “Dragan Marković Palma - Noć tigrova”.

Dalibor Marković Palma: Nastavićemo ono što je moj otac započeo

Organizator KBK “Palmini tigrovi” i predsednik kluba Dalibor Marković Palma zahvalio se svim ministrima što su došli i uveličali večerašnji Memorijalni kik-boks i boks turnir u Končarevu, a potom dodao:

- Nadam se da je moj otac, Dragan Marković Palma, zadovoljan onim što smo večeras priredili njemu u čast. Kik-bokseri „Palminih Tigrova“ pokazali su zašto su najtrofejniji kik-boks klub, a sada i boks klub u Srbiji. Nastavićemo ono što je moj otac započeo. Kik-boks i boks klub „Palmini Tigrovi“ u narednom periodu nastupaće na svim većim takmičenjima i manifestacijama, a borićemo se da i dalje budemo najbolji u Srbiji.

Ivica Dačić: Ovo je baština Dragana Markovića Palme

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da svake godine prisustvuje kik-boks mnečevima od 2008. godine, a potom dodao:

- Naravno, ovo je jedna baština i tekovina Dragana Markovića Palme i baš zato mi je drago što Dalibor i njegova porodica, ali i grad Jagodina i selo Končarevo, nastavljaju ovu tradiciju. Naravno, ja nisam stručnjak iz ove oblasti, ali mogu da kažem da me je uvek fascinirao veliki broj ljudi koji ovde dolazi. Ovde svake godine dolazi od 5.000 do 10.000 ljudi. Na taj način čuvamo uspomenu na Dragana Markovića Palmu.

Darko Glišić: Veoma sam impresioniran

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je prvi put bio u Končarevu, rekao je da je veoma impresioniran.

- Svakako ću doći i sledeće godine. Dragan Marković Palma je zaista voleo borilačke sportove. Razumeo se u kik-boks i boks, davao je dobre procene i često je znao da predvidi ko će da pobedi. Sve je zaista lepo organizovano. Impresivno je, neverovatno mnogo ljudi i odlična atmosfera. Jedino mi je žao što je ovo memorijalni turnir, ali uspomena na velikog čoveka kao što je bio Dragan Marković Palma mora da se čuva – izjavio je ministar Glišić.

Ime Dragana Markovića Palme, koji je godinama okupljao sve eminentne zvanice, goste i meštane Končareva, i koji, nažalost, poslednje dve godine nije sa nama, i njegova dela živeće večno. Bio je najveći promoter kik boksa na svetu, uz Irca Roja Bejkera koji je danas i predsednik Svetske kik boks Federacije. Ovaj turnir najgugovečniji je turnir u istoriji kik boksa.

Jovana Jeremić: Dragan Marković Palma je i večeras ovde sa nama

To je potvrdila i Jovana Jeremić, kraljica šera i urednica “Jutra sa dušom”, koja je otvorila Memorijal “Dragan Marković Palma – Noć tigrova”.

- Dobro veče, Končarevo, dobro veče svima koji ste iz Jagodine došli ovde, koji ste došli iz Beograda i svih krajeva Srbije, koji ste voleli Dragana Markovića Palmu. Na mom putu ovde saznala sam da ću večeras otvoriti ovu seriju mečeva i puno mi je srce. Palma je bio moj veliki prijatelj. Ja sam ga iskreno volela, a pomogao mi je na početku moje karijere, kada mi je bilo najteže, kada su mnogi sumnjali u mene. On nije. Pružio mi je podršku – rekla je Jovana Jeremić prisutnima.

Podsetila je da je tada radila na jednoj televiziji, a da je Dragan Marković Palma bio najbolji prijatelj njenog tadašnjeg gazde i pružio joj je podršku na taj način što je video jedan kvalitet još na samom početku, što su kasnije uvideli i drugi ljudi.

-Ja to nikada nisam zaboravila. Ja sam njemu ostala večni prijatelj i posle njegove smrti. Naše prijateljstvo nastavilo se kroz Dalibora. Ja ne verujem u smrt, odmah da vam kažem. Verujem da se duše samo sele na neko drugo mesto. Što se mene tiče, Dragan Marković Palma nikada nije umro. On je i dalje prisutan među nama i večeras je ovde sa nama – poručila je Jeremić.

Zvanice

Pored Dalibora Markovića Palme i porodice Markvić, Memorijalu “Dragan Marković Palma – Noć tigrova” prisustvovali su: Iiva Dačić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije, Darko Glišić, ministar za javna ulaganja u Vladi Republike Srbije i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije, Novica Tončev, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, i Slavica Đukić Dejanović, savetnica ministra unutrašnjih poslova.

Prisustvovovali su i predstavnici diplomatskog kora: ambasador Palestine Mohamed Abdalah Naomuru, savetnik Ambasade Rusije Aleksandar Konanihin, savetnik Ambasade Angole Žoakim De Oliveir. Među dragim gostima i prijateljima grada Jagodine u Končarevu su: delegacija grčke opštine Arideja, na čelu sa gradonačelnikom Parutoglou Nikolaos, naše veliki prijatelj iz Egipta Ilija Red Avad Gerges, a tu su i: Duško Basrak, predsednik Kik-boks saveza Srbije, Lena Zečević, predsednica Saveza profesionalnih boksera Srbije, Luka Popović iz Saveza profesionalnih boksera Srbije, Vladan Gašić, predsednik Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije, Jovana Jeremić, kraljica šera i novinarka Televizije Pink i Miloš Stojanović Tigar, bokser. Memorajilu „Dragan Marković Palma – Noć tigrova“ prisustvuju i narodni poslanici, privrednici, predstavnici policije, Vojske Srbije, sportisti, sportski i kulturni radnici, novinari i ostale zvanice iz javnog života Srbije i Jagodine. Tu je i Dalibor Marković Palma, sin Dragana Markovića Palme, potpredsednik Jedinstvene Srbije, predsednik Kik-boks i Boks kluba „Palmini tigrovi“, kao i cela porodica Marković.

Aleksandar Konovalov nokautirao protivnika u prvoj rundi

Najpre su održane borba u disciplini lou kik, u kategoriji do 57 kilograma, u konkurenciji juniora. Jakov Grbić iz Kik-boks kluba „Palmini tigrovi“ rezultatom 3:0 pobedio je Nikolu Živaljevića iz Kik-boks kluba „Boyka“ Kragujevac.

U disciplini lou kik, u kategoriji do 60 kilograma Lenka Savić iz Kik-boks kluba „Palmini tigrovi“ rezultatom 3:0 pobedila je Teodoru Milovanović iz Kik-boks kluba „Radnički“ Kragujevac.

U disciplini lou kik, u kategoriji do 53 kilograma, Milica Bogović iz Kik-boks kluba „RU09“ iz Rume, pobedila je Martu Vučić iz Kik-boks kluba „Palmini tigrovi“.

U okviru mečeva profesionalnog boksa u poluteškoj kategoriji, četiri runde, odlukom sudija Darko Stevanović, koji je bio u dresu „Palminih tigrova“, pobedio je Nikolu Panića iz Bosne i Hercegovine rezultatom 40:36.

U poslednjoj borbi, profesionalnom boksu, kruzer kategorija, četiri runde, borac Boks kluba „Palmini tigrovi“ iz Srbije – Aleksandar Konovalov mokautom u prvoj rundi pobedio je Nikolu Resanovića iz Bosne i Hercegovine.

Aleksandar Konovalov: Dalibore Markoviću Palma, hvala na lepoj večeri

Aleksandar Konovalov, koji je Nikolu Resanovića pobedio nokautom u prvoj rundi, izjavio je:

-Dalibore, hvala vam na ovoj lepoj večeri. Mnogo mi je drago što sam se na ovakav način vratio u ring posle četiri godine profesionalne pauze. Na moju veliku žalost, kao i na žalost svih Jagodinaca, ovo je memorijalni turnir. Za mene je velika čast što sam večeras boksovao. Mnogo mi je žao što nam iz dana u dan sve više nedostaje jedan veliki čovek, ali trudićemo se da opravdamo ono čemu nas je učio. Uz Božju pomoć, Dalibore, i uz podršku svih vas koji ste večeras ovde, zajedno sa Nenadom Borovčaninom, nadam se da ćemo u budućnosti organizovati meč za profesionalnog prvaka Evrope ili sveta u boksu.

Autor: A.A.