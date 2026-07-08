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Štimac odgovorio Đilasu: Postavljate uslove, a ne možete preko cenzusa

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Štimac reagovao na Đilasove uslove za zajedničkog kandidata

Vladimir Štimac reagovao je na društvenoj mreži Iks na izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da ta stranka ima dva uslova za podršku zajedničkom predsedničkom kandidatu opozicije.

Štimac je, uz objavu portala Nova S u kojoj je preneta Đilasova izjava, ismejao mogućnost da stranke sa slabom podrškom birača postavljaju uslove ostatku opozicije.

„Oni hoće da postavljaju uslove, a ni cenzus ne mogu da prebace? Ovo je svaki dan sve bolje od boljeg”, napisao je Štimac.

On je Đilasovu izjavu propratio smehom i ocenom „apsolutni bioskop”, aludirajući na sve izraženije nesuglasice i nadmetanje unutar opozicionih redova oko izbora zajedničkog kandidata.

Đilas je prethodno za Novu S naveo da njegova stranka ima dva uslova za zajedničkog predsedničkog kandidata, što je izazvalo Štimčevu reakciju i podsmeljiv komentar na Iksu.

#Dragan Đilas

#Vladimir Štimac

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