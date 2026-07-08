MINISTARKI PAVKOV PRIZNANJE ZA DOPRINOS EKOLOGIJI Povodom Dana opštine Prijepolje uručena joj je nagrada za izuzetne rezultate u oblasti zaštite životne sredine

Ministarki zaštite životne sredine Sari Pavkov danas je, povodom Dana opštine Prijepolje, uručena Nagrada opštine za izuzetan doprinos u oblasti zaštite životne sredine, unapređenje ekološke infrastrukture i poboljšanje kvaliteta života građana.

Ovo značajno priznanje dodeljeno je na svečanoj sednici Skupštine opštine, kao potvrda rezultata ostvarenih kroz projekte usmerene na zaštitu prirode, unapređenje komunalne infrastrukture i razvoj održivih rešenja koja doprinose zdravijoj životnoj sredini u Srbiji.

Pored ministarke Pavkov, priznanja su uručena i drugim zaslužnim pojedincima i institucijama koji su dali doprinos razvoju Prijepolja.

Autor: Pink.rs