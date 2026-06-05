ISTORIJSKI TRENUTAK ZA SRBIJU Naša zemlja od Azerbejdžana preuzela domaćinstvo važnog događaja, ministarka Pavkov saopštila lepe vesti

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine, čestitala je danas Svetski dan zaštite životne sredine ističući da se srpska delegacija vraća iz Azerbejdžana sa prestižnom titulom
- Srećan nam Svetski dan zaštite životne sredine! Sa ponosom, u ime Republike Srbije, danas preuzimamo domaćinstvo Svetskog dana zaštite životne sredine od Azerbejdžana. Danas u Bakuu, a 2027. godine u Beograd, u okviru EKSPO izložbe, gde ćemo imati priliku da Srbiju predstavimo celom svetu - poručila je ministarka Pavkov putem Instagrama.
Ona je naglasila da je ovo velika čast, ali i snažna potvrda međunarodnog ugleda i pozicioniranja Srbije na globalnoj mapi, kao rezultat politike koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, gradeći čvrste mostove prijateljstva, što je pokazao i nedavni susret sa predsednikom Azerbejdžana.
Autor: A.A.