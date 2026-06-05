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ISTORIJSKI TRENUTAK ZA SRBIJU Naša zemlja od Azerbejdžana preuzela domaćinstvo važnog događaja, ministarka Pavkov saopštila lepe vesti

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com/sarapavkov.official ||

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine, čestitala je danas Svetski dan zaštite životne sredine ističući da se srpska delegacija vraća iz Azerbejdžana sa prestižnom titulom

- Srećan nam Svetski dan zaštite životne sredine! Sa ponosom, u ime Republike Srbije, danas preuzimamo domaćinstvo Svetskog dana zaštite životne sredine od Azerbejdžana. Danas u Bakuu, a 2027. godine u Beograd, u okviru EKSPO izložbe, gde ćemo imati priliku da Srbiju predstavimo celom svetu - poručila je ministarka Pavkov putem Instagrama.

Ona je naglasila da je ovo velika čast, ali i snažna potvrda međunarodnog ugleda i pozicioniranja Srbije na globalnoj mapi, kao rezultat politike koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, gradeći čvrste mostove prijateljstva, što je pokazao i nedavni susret sa predsednikom Azerbejdžana.

Autor: A.A.

#Azerbejdžan

#Sara Pavkov

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