NEVEROVATAN ROK OD 18 MESECI! Ministarka Pavkov u Uzbekistanu proučava tehnologiju koja otpad pretvara u energiju (FOTO)

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine, započela je svoju radnu posetu Uzbekistanu.

- Otpad kao energent uz primenu najviših ekoloških standarda! Danas sam imala priliku da, u Samarkandu, obiđem gradilište postrojenja za insineraciju otpada i uverim se kako izgleda primena najviših ekoloških standarda na delu. Upoznali su nas sa savremenim tehnologijama koje koriste i kako izgleda i napreduje sama izgradnja postrojenja gde će se otpad koristiti u energetske svrhe. Srbija sistemski uređuje ovu oblast pa je iskustvo Uzbekistana i standardi koje sprovode u delo, za nas veoma značajno. Projekat od prvog ašova do završetka radova će biti gotov za neverovatnih 18 meseci- poručila je ministarka Pavkov.

Autor: Jovana Nerić