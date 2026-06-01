MINISTARKA PAVKOV U UZBEKISTANU ODRŽALA VAŽNE SASTANKE! Uskoro i prvi nacrt Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite životne sredine što će dodatno unaprediti saradnju dve države

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov vimala je veoma konstruktivan sastanak i razmenu informacija i iskustava sa Farukom Satarovim, direktorom Nacionalnog centra za klimatske promene Uzbekistana i rektorom na Centralnoazijskom zelenom univerzitetu Bahtiorom Pulatovim.

-Otvorili smo niz tema koje predstavljaju zajedničke izazove uslovljene klimatskim promenama i novim zadacima pred kojima su Srbija i Uzbekistan usled globalnog zagrevanja i potrebe da se nađu odgovori za održivi razvoj, ali i o mogućoj bližoj saradnji Agencije za zaštitu životne sredine i Nacionalnog centra za klimatske promene u oblasti monitoringa vazduha - rekla je Pavkov.

Ministarka je navela da je sastanak bio svojevrstan uvod u teme kojima će se posvetiti tokom dva važna događaja koja slede u Samarkandu.

Veoma važan bilateralni susret ministarke Pavkov sa Azizom Abdukakimovim, savetnikom za zaštitu životne sredine predsednika Uzbekistana i predsedavajućim Nacionalnog komiteta za ekologiju i klimatske promene sa kojim je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zaštite životne sredine, borbi protiv klimatskih promena i upravljanju otpadom i otpadnim vodama.

-Vrata saradnje sa Uzbekistanom otvorio je predsednik Aleksandar Vučić koji je sprovodeći politiku mira i uspostavljanja prijateljstava, tokom susreta sa predsednikom Šavhatom Mirzijojevom potpisao Zajedničku deklaraciju o sveobuhvatnoj saradnji Srbije i Uzbekistana. Raduje me što ćemo ih ugostiti u Beogradu i što su potvrdili svoje učešće na Ekpou u Beogradu ali i što ćemo, na obostranu inicijativu sačiniti i prvi nacrt Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, kako bi dodatno unapredili našu saradnju.

-Iza nas je veoma uspešan dan u Samarkandu, u Uzbekistanu i više bilateralnih sastanaka. Verujem da ćemo u narednim danima biti još uspešniji jer nas čekaju brojni susreti i dva velika događaja - navela je Pavkov.

Autor: S.M.