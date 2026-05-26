'PREDSEDNIKOVO ODLIKOVANJE U KINI JE NAJVEĆA ČAST ZA SRBIJU' Ministarka Pavkov o aktuelnim temama: Evo kako će građani od septembra odlagati FARMACEUTSKI OTPAD

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine,govorila je o aktuelnim temama iz svog ministarstva, ali i poseti predsednika Aleksandra Vučića i srpske delegacije Kini.

Ona je istakla da je ova poseta Kini velika čast za naš narod, pre svega odlikovanje predsednika Vučića ordenom prijateljstva.

-To je potvrda čeličnog prijateljstva dva naroda, koja negujemo. U poređenju sa delegacijama Trampa i Putina, koji su imali 20ak sporazuma, mi smo potpisali više od 30 sporazuma. Nadamo se da pri povratku naše delegacije možemo da se nadamo otvaranju prve fabrike humanoidnih robota i čipova. Čini mi se da bi to mogla da bude odskočna daska za privredu i budućnost. Ovo je poseta koja je potvrda strateškog prijateljstva. Kao što je predsednik Vučić rekao mi jesmo mala zemlja, ali velika po dostojanstvu i ličnom prijateljstvu sa predsednikom Sijem- naglasila je Pavkov.

Kako dalje navodi, država brine i Ministarstvo za zaštitu životne sredine brinu o prirodi i njenoj zaštiti.

-Sistemski pristupamo svakoj investiciji, bez obzira iz koje zemlje dolazi, a pre svega na investicije u Majdanpeku i Boru, železari u Smederevu. Važna vest je da je u okviru ovih industrija uloženo 600 miliona dolara u projekte zaštite životne sredine. Zi Đin Majning i Zi Đi Koper je uložila polovinu od ovih iznosa. To je dokaz koliko je njima značajno i koliko brinu o životnoj sredini. Oni su zbrinuli preko 4.000 opasnog otpada, zasadili s nama milion i 200 hiljada sadnica, uložili u prečistače otpadnih voda- objasnila je ministarka.

Pavkov je za RTS1 istakla da su u poseti Kini potpisana dva sporazuma- jedan na inicijativnu ministra Kine za zaštitu životne sredine, sa fokusom na njihovo iskustvo sa aerozagađenjem i upravljanjem otpadom, a drugi je između Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i Ministarstva trgovine Kine, koji se odnosi na zeleni konsenzus.

Ministarka se dotakla i upravljanja farmaceutskim otpadom, čija će primena krenuti od septembra.

-Godinama se nismo bavili na adekvatan način ovim tipom otpada. To je bila inicijalna kapisla da krenemo. Od septembra imaćemo tri lokacije, prva će biti Beograd, na koje će građani moći da odnesu lekove sa isteklim rokom trajanja, a apoteke će dalje u koordinaciji sa ministarstvom da ih skladište- obrazložila je Pavkov.

Podsetila je i da je prošlog septembra pokrenuta kampanja za mlade, gde su želeli da se mladi uključe i da rade za zaštitu životne sredine, ističući da mladi žele da rade i pomognu životnoj sredini u Srbiji.

Ona je najavila i radnu posetu Uzbekistanu i Azerbejdžanu.

-Prvo idemo za Uzbekistan, pa onda u Baku, kod naših prijatelja. Oni su domaćin Svetskog dana životne sredine. Mi kao domaćini Svetskog dana životne sredine 2027, u okviru Eskpa, idemo u Baku da preuzmemo našu titulu- zaključila je u svom gostovanju ministarka.



Autor: Jovana Nerić