KONKRETNI REZULTATI SU ONO ŠTO GRAĐANI NAJJASNIJE VIDE Pavkov: Divan porodični dan u Inđiji za ujedinjenu Srbiju koja pobeđuje!

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na svom Instagarm profilu:

”Prelepa atmosfera i prezentacija rezultata u @opstina_indjija uz prisustvo velikog broja građana - mladih, penzionera, udruženja građana, sportista i predstavnika javnih ustanova.

Zajedno sa kolegom Zoranom Gajićem @ministarstvosportasrbije i Markom Gašićem predsednikom @opstina_indjija uverila sam se da su mere koje su realizovane zaista efikasne, a ja sam ponosna što ćemo nastaviti dalje da realizujemo važne zelene projekte.

U oblasti zaštite životne sredine pokrenućemo kanalizaciju u Novim Karlovcima.Vrlo značajan projekat s obzirom da se tamo radi i vodovodna mreža i da ćemo na taj način zaokružiti sistem neophodan @opstina_indjija okruženoj Dunavom i @fruskagoranp.

Od jeseni @ministarstvozzs pokreće kapitalnu investiciju i žilu kucavicu Regionalni centar „Ingrin“, koji će zaokružiti cirkularni sistem upravljanja otpadom za ovaj kraj Srbije!

Konkretni rezultati su ono što građani najbolje razumeju i najjasnije vide, a uz viziju predsednika Aleksandra Vučića @buducnostsrbijeav i politiku @sns_srbija na čelu sa @milosvucevic nastavićemo da unapređujemo kvalitet života naših građana, uz sigurnu održivu budućnost”, istakla je Pavkov.

Autor: S.M.