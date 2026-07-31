'NEMA RADNOG VREMENA KADA JE SRBIJA U PITANJU' Ministarka Pavkov o novom vidikovcu i portalu 'Ko si, bre, ti': To je jedna od najboljih stvari u poslednje vreme, Kablar je vizija predsednika Vučića

Sara Pavkov, ministarka za zaštitu životne sredine, gostovala je na Pink televiziji gde je govorila o aktuelnim temama.

Građani su zabrinuti zbog niskog vodostaja Dunava.

-To znači da štabovi Pokrajinske vlade i ministar poljoprivrede u pripravnosti, zajedno sa Sektorom za vanredne sednice. Dobili smo informaciju da se saobraćaj odvija onako kako treba, uprkos niskom vodostaju. Vrlo smo oprezni na nivou Vlade- saopštila je ministarka.

Ona se osvrnula i na vanrednu sednicu Narodne skupštine.

-Potpuni apsurd, tri dana smo sedeli u Skupštini gde smo očekivali da na napade koji su neosnovani odgovarati, ali to je bio jedan šou od strane opozicije koji godinama vrte iste stvari. Naravno da nije izglasano nepoverenje Vladi. Predsednik je bio na otvaranju eko turističkog potencijala u Srbiji, vidikovac na Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prvi takav u ovom delu Evrope. Ispoštovani su svi uslovi, nema ko šta da brine, sada imamo prelep vidikovac koji šalje sliku prirode naše zemlje nego i vizije koje potvrđuje predsednik Vučić da mi vrlo dobro znamo gde idemo- istakla je Pavkov.

Ministarka se prisetila i momenta kada se formirala Vlada, u piku delovanja blokadera.

- Sećam se da su neki iz okruženja pitali da li je dobar momenat. Tu nema pitanja da li je dobar momenat, krize smo imali, imaćemo i u budućnosti. Najbitnije je da predsednik čuva mir i stabilnost, a da mi pokažemo da smo tu za ljude. Nema tu radnog vremena- podvukla je Pavkov i dodala:

-Bilo je prijava za "Ko si bre, ti", i moj kabinet je danas odneo zvanične odgovore i sve što smo preduzeli. Nove prijave pristižu, ja se čak razmišljam da prijavim neke stvari. Ja mislim da je to dobro, da svi budemo bolji. Mislim da je taj portal nešto najbolje što smo imali u poslednje vreme. Najviše se žale na otpad.

Kako dalje navodi, blokaderi su izgubili kompas.

-Možda su imali ideju koja nije pretočena u plan i program, a sada mi se čini da ne znaju gde su u koordinatnom sistemu i hvataju se za delovanje jednog od najstabilnijih lidera u ovom delu sveta, da li je neko nekome pružio ruku. Potpuno irelevantne stvari. Boleće ih i vidikovac na Kablaru, kao što ih je boleo i Beograd na vodi- kazala je za Pink.

Ministarka je za kraj obrazložila da sebe vidi u borbenim redovima sa još jačim radom i timom sa dodatnom energijom da pravi promene, podsetivši da na akciju čišćenja u kojoj je učestvovalo 4.000 mladih u 20 lokalnih samouprava gde su čistili vodotokove, divlje deponije, sa ciljem da mladi rade.

Autor: Iva Besarabić