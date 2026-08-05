ISPUNjENO OBEĆANJE DATO GRAĐANIMA VALjEVA Za samo dva i po meseca završena prva faza, ministarka Pavkov obišla radove: Evo koji su sledeći koraci

Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov posetila je danas Valjevo gde su za samo dva i po meseca završeni radovi na prvoj fazi sanacije nesanitarne deponije.

Ministarka je rekla da su za samo dva i po meseca završeni radovi na prvoj fazi sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije u Valjevu.

-Spremni smo da zajedno krenemo i u drugu fazu, kako bi ova lokacija bila u popunosti sanirana i rekultivisana u skladu sa evropskim standardima. Tokom meseca avgusta će Grad Valjevo moći da odvozi deo komunalnog otpada na regionalni centar za upravljanje otpadom „Kalenić“, kao jedna od 15 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka najvećem regionalnom centru u Srbiji- rekla je Pavkov.

Ministarka je dodala i da se paralelno gradi i transfer stanica sa reciklažnim dvorištem, koja predstavlja važan deo uspostavljanja modernog regionalnog sistema upravljanja otpadom.

-Zahvaljujem se gradonačelniku Valjeva Lazaru Gojkoviću i njegovom timu koji su u kratkom roku uspešno realizovali sve aktivnosti i pripremili se za drugu fazu. Ovo je pravac kojim treba da idemo u budućnosti ka stvaranju modernog i efikasnog sistema upravljanja otpadom- dodala je Pavkov.

Autor: A.A.