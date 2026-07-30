Sara Pavkov, ministarka za zaštitu životne sredine, gostovala je danas u emisiji "Info dan", na Informeru, gde je govorila o Zelenoj agendi za Srbiju do 2033. godine, vodostaju Dunava i najnovijim brojkama u zaštiti životne sredine.

Ministarka je istakla da je Zelena agenda za Republiku Srbiju do 2033. godine 11. strateški dokument donet u poslednjih pet godina.

-Oni nikada ne iznose svoj plan i program i verovatno im smeta što smo doneli toliko dokumenata u poslednjih pet godina. Jedan od njih je i ovaj koji je danas usvojen, koji je kruna, sa akcionim planom do 2033. godine sa pet stubova zelene agende. On će nam biti nova zvezda vodilja. Milijarde dinara su potrebne da bi se sprovelo što piše, ali imao podršku EU i međunarodne zajednice. Ovo je bila jedna od dodatnih obaveza koje je Srbija danas ispunila- rekla je za Informer.

Pavkov se osvrnula i na komentar opozicione poslanice Jelene Milošević, iz Stranke slobode i pravde, koja je istakla da Vlada treba da padne, a kao jedan od razloga navodi Zaječar i rudnike.

-Što se tiče rudarstva, to je jedna od privrednih grana na kojima su postavljeni postulati naše privrede u istoriji. Danas predstavlja značajan element našeg BDP. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da neko kaže da rudarstvo ne treba da postoji, samim tim vređa kulturu i tradiciju naše zemlje. Strana kompanija i pomenut lokalitet radi na proširenju eksplotacionog polja da bi mogla uz uslove, koji su nešto što je preduslov, a to su uslovi zaštite prirode, ispuniti sve što je neohodno da dođu do rude a da to minimum deluje negativno na životnu sredinu. Ne vidim elemente za podizanje bilo kakvog nivoa uzbune, u kraju koji je rudarski- podvukla je ministarka i dodala:

-Vrlo je važno da građani razumeju da ono što se radi je tek priprema prostornog plana, to znači da Zavod za zaštitu prirode Srbije tek definiše dokument prostorne namene, u kom delu parcele može nešto da se menja. Do momenta dok se to ne realizuje mora da prođe mnogo vremena. Studija o proceni uticaja treba da bude definisana nakon prostorne namene. Ali, tu je mnogo koraka u kojima će ministarstvo da učestvuje.

Ona je istakla da čim opozicija dobija informaciju da se neko bavi istražnim radovima, dignu alarm na nivo da se „zagađuje životna sredina“.

- Na taj način podižu alarm među svojim javnim mnjenjem, za koje mi se sve više čini da je sve manje i manje. Ako imaju dokaze neka idu u neke organe koji to treba da procesuiraju. Trudimo se da našu agendu vodimo transparentno, putem sajta i društvenih mreža. Danas idem u Temerin, da predstavim šta smo uradili po pitanju kanalizacije. U isto vreme se dešava i Štab za vanredne informacije zbog nivoa Dunava. Očekujem zaključak današnjeg štaba da ima konkretne mere, pokrajinski štab je definisao vanredne situacije u Vrbasu, Kuli i Somboru. Mi ćemo da donesemo jedan akt kojim ćemo da obavežemo upravljače zaštićenih područja i ribarskih područja da nas na 24-časovnom nivou obaveštavaju o onim delovima kojima upravljaju- kazala je Pavkov.

Ministarka je objasnila i da je ministarstvo bilo na meti skandaloznih izjava da je krivo za određena zagađenja u Vojvodini.

-Nikada više dodeljene opreme lokalnim samoupravama. Samo ove godine smo dodelili preko 12.000 kanti, preko 3.000 kontejnera. Ove godine smo obezbedili da lokalne samouprave mogu da se prijave za nedostajuća sredstva- za kanalizacionu mrežu, transfer stanice, kolektore za otpadne vode.

Kako dalje navodi, podaci kvaliteta vazduha za Bor su istorijski.

-Od januara 2026. emisija sumpor dioksida je za 100 odsto manja u odnosu na prethodni period. To je dokaz da su sve mere sprovedene od strane tih kompanija. Ovo je do sada najbolji podatak za Bor, istorijski podatak- zaključila je.

Autor: Iva Besarabić