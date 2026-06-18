ČAK 900 KILOMETARA NOVE KANALIZACIONE MREŽE DO 2030, STIŽE I 200 MILIONA Ministarka Sara Pavkov o sjajnim rezultatima: Srbija prednjači u brzini zelene tranzicije

Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov izjavila je gostujući u Jutru na Prvoj televiziji da će obeležavanje Svetskog dana životne sredine sledeće godine koje je povereno Srbiji trajati nedelju dana u okviru Ekspa.

Kako je rekla ministarka Pavkov, to je privilegija i čast jer to znači da Srbija prednjači u ovom delu Evrope u brzini zelene tranzicije.

-Ove godine domaćin je bio Baku, pa smo iz njihovih iskustava krenuli u pripremu za sledeću godinu. Minimum će trajati nedelju dana to obeležavanje. Pozvaćemo sve da na Ekspu prikažu šta su sve uradili iz ove oblasti. Ekspo je projekt kojim povezujemo sve oblasti zemlje, otvaramo Beograd ka najvećim resursima, izlazi na dve reke, nula emisija gasova, gradimo infrastrukturu za buduće generacije. Dobro se radi na promociji, ljudi razumeju gde su oni kad je u pitanju Ekspo. Trudimo se da radimo na edukaciji i podizanju svesti, kroz konkretan program, da mlade uključimo, da razumeju kako država i institucije funkcionišu u pomoći životnoj sredini. Hiljade mladih je prošlo kroz ovaj jedinstven program. Kad neko iskopa mesto za sadnicu, kad razume zašto je važno upravljati otpadom na pravi način, kako i kada hraniti zaštićene vrste, to je važno - rekla je Pavkov.

Ministarka Pavkov je kao jedan od najvećih uspeha ministarstva na čijem je čelu istakla činjenicu da ne postoji nijedna lokalna samaouprava u Srbiji koja ne radi bar jedan projekat iz ove zaštite životne sredine.

-Najviše će građanima značiti zelena infrastruktura kako bi imali kvalitetniji život. Dakle, kanalizaciona mreža, vodovodna mreža, upravljanje otpadom, zaštita voda. Stalno smo u kampanji. Ovde smo zbog građana. Prioriteti su sistem upravljanja otppadom, da svaki drugi kilogram iz domaćinstava završi na sanitarnoj deponiji do 2030. godine. Moramo da izgradimo i stavimo u funkciju šest regionalnih deponija kako bismo postigli taj cilj. Prvi je centar Kalenić, u Ubu, u avgustu kreću prvi kontigenti otpada. Gradimo sedam reciklažnih dvorišta, gradimo tri transfer stanice, kako bismo smanjili troškove prenosa smeća. Mnogo se radi, 900 kilometara kanalizacione mreže će biti izgrađeno do 2030. godine. Novi kredit od 200 miliona očekujemo preko Banke Saveta Evrope. Ova tema je jedan od prioriteta - navela je Pavkov.

Kad je u pitanju kvalitet vazduha Pavkov je navela da se uveliko počelo sa menjanjem kotlove u javnim ustanovama i individualnim domaćinstvima.

-Uskoro sledi novi konkurs. Radili smo mnogo na regualtivi, menjamo Akcioni plan, nastavićemo sa novim programom. Davali smo opštinama pare za ozelenjavanje, ove godine ga proširujemo. Svaka opština ako ima prostor, tipa divlja deponija, može da napravi novu oazu, park, odziv je jako dobar. To su potrebne stvari za građane - navela je Pavkov.

Pavkov je podsetila da je obišla mladunce bele čiope u Palati Albanija te da su one u dobrom stanju.

-Bila sam toliko srećna kad smo ih obišli. Prisustvovali smo prstenovanju kako bismo imali monitoring, da znamo kada se budu vraćale sa juga kakav je migratorni put, dužina života. Odlični su, u dobrom stanju su, spremni su da polete - navela je Pavkov.

Autor: Iva Besarabić