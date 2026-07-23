Ministarka Sara Pavkov otkriva šta je sve obuhvaćeno novim zakonskim rešenjima: Preduslov za čistiju Srbiju, a evo ko će sprovoditi kontrolu

Sara Pavkov, ministarka zaštite životne sredine, izjavila je u gostovanju na K1 televiziji da će novi Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine doneti strožu kontrolu industrijskih postrojenja, veću odgovornost operatera i aktivnije učešće lokalnih zajednica u zaštiti životne sredine.

-S obzirom da smo mi Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine transponovali direktive EU preko 98 odsto, a drugim izmenama operater je dobio mnogo više odgovornosti po pitanju sprečavanja ili kontrole zagađivanja životne sredine uz uključivanje lokalne zajednice. Postojaće bolji sistem kontrole na samim postrojenjima nakon primene ovih zakona. Lokalne zajednice i sada imaju uticaja, a ovaj zakon je kompleksniji i dolazi kao kruna svih ishodovanih dozvola. Moraju biti svi preduslovi ispunjeni po pitanju svih medijuma životne sredine da bi neko dobio dozvolu- rekla je Pavkov.

Ona je naglasila da su u prethodnoj verziji zakona stajale preporuke za primenjivanje postrojenja i operatera, a sada su obavezani da se usklađuju.

- Vidimo vrlo dobar odziv različitih grana privrede, koji su odlučili da je zelena tranzicija njihova nova politika. Mi se kao država trudimo da kroz međunarodne fondove omogućujemo da dobiju sredstva da se unapređuju- istakla je ministarka i dodala:

-Sama postrojenja iz dana u dan sve više uključuju deo zelenih tehnologija i pokušavaju da budu što čistija proizvodnja.

Pavkov je podvukla da je samo tokom prethodnih godinu dana bilo čak 96 nadzora, a ove godine već 27.

-Postoje kazne i za prekršajne postupke i privredni prestup, kako za operatera tako i za odgovorno lice, gde može da mu se zabrani rad i do 10 godina. Pokrenuta su tri privredna prestupa samo za ovu godinu i desetine prekršajnih. Ista pravila važe za sve- ocenila je.

Dozvola se izdaje na desetogodišnji period, a kontrola je na pet godina, objasnila je ministarka zaštite životne sredine i naglasila da ministarstvo i na godišnjem nivou ide u obilazak industrijskih postrojenja.

-Kontrole će raditi inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine, inspekcija Ministarstva za građevinu i Ministarstva za poljoprivredu. Nemamo dovoljno inspektora, ali imamo dovoljno laboratorija za ispitivanja. Sledeće nedelje se nadam da ćemo poboljšati broj inspektora, bar što se tiče našeg ministarstva, da ćemo videti neke mlade ljude- naglasila je Pavkov.

Kao neminovnost današnjice izdvaja digitalizaciju, ističući da su svi u obavezi da od kraja ove godine unose svoje izmene i prijavljuju ih u bazi koju će voditi ministarstvo.

-Bez ovakvih zakona nema bolje,zdravije i čistije životne sredine- zaključila je ministarka Pavkov.

Autor: Iva Besarabić