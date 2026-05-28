SRBIJA UVODI NOVI MODEL PODRŠKE RECIKLERIMA Ministarka Sara Pavkov objasnila šta tačno donosi NOVA UREDBA

Izvor: Dnevnik.rs

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine Vlada Republike Srbije ministarka Sara Pavkov donela je novu Uredbu o podsticajnim sredstvima operaterima koji vrše ponovnu upotrebu i ponovno iskorišćenje otpada za period 2026-2028. godine.

Ministarka Sara Pavkov je istakla da je svrha Uredbe podsticanje reciklažne industrije u skladu sa najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti.

-Donošenje ove Uredbe je važno, zbog toga što smo kroz jedno tranziciono rešenje na odgovoran način zakoračili ka održivom rešavanju pitanja reciklaže. Praktično smo omogućili nastavak državne pomoći za operativne troškove u okviru sistema reciklaže do donošenja izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom kojim bi se uveo IPR sistem za određene posebne tokove otpada, u cilju prelaska privrede na novi sistem upravljanja posebnim tokovima otpada. Ovaj prelazni model je oročen na period od tri godine i uvodi kao novinu podsticaje kroz aukcijski postupak. To znači da će umesto fiksnih iznosa, visina podsticaja biti formirana kroz nadmetanje operatera ponudom cene po jedinici mase otpada, gde država više ne određuje direktno cenu podsticaja, već postavlja okvir kroz maksimalne cene i kvote dok tržište kroz konkurenciju određuje nivo podrške koji je stvarno potreban - rekla je Pavkov.

Pavkov je navela da se na taj način se uvodi mehanizam koji podstiče efikasnost sistema, ali i efikasno korišćenje budžetskih sredstava.

-Podsticaj se dodeljuje isključivo za buduće aktivnosti, što obezbeđuje da pomoć ima stvarni podsticajni efekat i u skladu je sa ključnim principima EU u oblasti državne pomoći. Njena svrha nije samo da obezbedi kratkoročnu podršku, već i da pripremi sistem za prelaz ka modelu u kome će se uspostaviti sistem proširene odgovornost proizvođača proizvoda i tržišni mehanizam - rekla je Pavkov.

Autor: S.M.

