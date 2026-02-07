'Još 730 milona dinara subvencija za upravljače zaštićenih područja' Ministarka Pavkov: Država sistemski jača podršku onima koji brinu o najvrednijim prirodnim resursima

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o dodeli sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2026. godini, kojom se obezbeđuju sredstva za upravljače zaštićenih područja.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da uredba omogućava dodelu subvencija upravljačima zaštićenih područja prema jasno definisanim kriterijumima u iznosu od 730 miliona dinara.

„Država sistemski jača podršku onima koji svakodnevno brinu o najvrednijim prirodnim resusrsima Srbije. Subvencijama za upravljače zaštićenih područja obezbeđujemo uslove za kvalitetnu i kontinuiranu zaštitu prirode. Ova vrsta podrške omogućava efikasno upravljanje zaštićenim područjima, sprovođenje mera zaštite, poboljšanje infrastrukture, kao i realizaciju projekata uređenja prostora, naučna istraživanja. jačanje čuvarske službe. Iz godine u godinu Ministarstvo povećava izdvajanja za očuvanje zaštićenih područja, a u budžetu za 2026. u te svrhe je izdvojeno najviše sredstava do sada, čak 180 miliona više nego 2025. godine, kada je po ovom osnovu dodeljeno 550 miliona dinara. Upravljači zaštićenih područja dostavljaju zahteve na osnovu obaveštenja Ministarstva, a upravljači područja koja će biti proglašena u 2026. moći će da podnesu zahteve do 31. oktobra 2026.“, rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da je Vlada je na predlog Ministarstva usvojila i Zaključak kojim se prihvataju Nacionalni ciljevi Srbije za sprovođenje Kunming-Montreal globalnog okvira za biodiverzitet.

„Republika Srbija usvajanjem ovih ciljeva, dosledno izvršava svoje obaveze u okviru Konvencije UN o biološkoj raznovrsnosti, čime potvrđuje svoju posvećenost globalnim naporima u borbi protiv gubitka biodiverziteta. Nacionalni ciljevi će biti uneti u informacioni sistem Konvencije, a obuhvataju, između ostalog, obnavljanje ekosistema, efkasne mere obnovu prioritetnih područja, jačanje sistema zaštićenih područja, očuvanje ugroženih vrsta, održivo korišćenje prirodnih resursa, kao i borbu protiv invazivnih vrsta. Država ovim odlukama potvrđuje jasnu posvećenost očuvanju prirodnih dobara, jačanju sistema zaštite prirode i odgovornom upravljanju biodiverzitetom“, poručila je Pavkov.

Autor: Iva Besarabić