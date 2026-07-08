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MINISTARKA PAVKOV BRUTALNO ODOGOVORILA ĆUTI: Svaki drugi dan smo na terenu, pozivam vas da idete sa nama iako je teško

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/sarapavkov.official ||

Ministarka zaštite životne sredine Sara pavkov oštro je odogovrila na prozivke odbornika Alekdandra Jovanovića Ćute iz Ekološkog ustanka da treba da ide na teren. a ne da kakao je rekao "samo maše zastavicama na dan zaštite životne sredine".

"Sve što ja sa timom za zaštitu životne sredine radim vama se izgleda sve više sviđa. Naša politika je teren svaki drugi dan, to je sastavni deo našeg rada. I vi volite teren pa vas pozivam sa nama. Teško jeste, uz svakodnevne aktivnosti u kancelariji, u Vladi, u Skupštini, odlazak na teren je dodatan napor, ali ako imate snage i volje pozivam vas da idete sa nama", odbrusila je Pavkov.

Izdati su, kako je rekla Pavkov, uslovi zaštite prirode za izmenu i dopunu prostornog plana Dimitrovgrada.

"Što se tiče voda, što ste pominjali, to jeste ključni aspekt zaštite životne sredine kompletnog kontinenta. Znatno veće ekonomije su podlegle velikim pritiscima zbog visokih temperatura, Velika Britanija, Francuska, Skandinavija. Neke su proglasile i vanredno stanje jer nemaju klima uređaje. Voda je jedan od ključnih prioriteta u našoj agendi. Srećna sam jer smo otvorili posebnu poziciju ove godine u okviru budžeta koja se bavi zaštitom voda. Juče sam bila na terenu u Prijepolju. 80 odsto projekta po pitanju potpornog zida je gotovo, cilj je da sprečimo da otpad pod bujicom ne dođe opet u reku Lim. Slične stvari radimo i na Istoku Srbije, ali uskoro i u glavnom gradu. Kad je u pitanju otpad, nigde ne prebacujem otpad sa jedne lokacije na drugu. Jedan pravac strateški je sistem upravljanja otpadom po EU standardima, a drugi je insineracija i kogeneracija i imamo već primer Vinče. Vidim da vam se sviđa ono što je naša politika po pitanju zaštite životne sredine tako da vam hvala na podršci i pohvalama", zaključila je Pavkov.

Autor: D.B.

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