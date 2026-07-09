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U Crnoj Gori osvanule trobojke: Ovo je razlog (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

U Crnoj Gori jutros osvanule trobojke!

Duž glavne saobraćajnice od Kombinata aluminijuma prema Zeti od jutros su postavljene trobojke iz Ustava 1905. godine, uz već istaknute crnogorske zastave, uoči obeležavanja Dana državnosti Crne Gore.

Ovim je ostvarena najava lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da će Zeta za 13. jul biti ukrašena trobojkama.

Kako smo već pisali, Knežević, čija partija učestvuje u vlasti u Opštini Zeta, rekao je 23. juna u Skupštini Crne Gore da će čitava Zeta 13. jula biti sa trobojkama.

- Pa neka dođu Ervin Ibrahimović i Ranko Krivokapić da ih skinu - poručio je tada Knežević.

Autor: Pink.rs

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#trobojka

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