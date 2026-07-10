BRNABIĆ POSTAVILA PONOŠA NA MESTO: Sramotno ponašanje NATO generala prema ženama! (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila Zdravku Ponošu tokom skupštinske rasprave, direktno ga suočivši sa njegovim uvredljivim izjavama upućenim ženama.

"Vi ste sramota za Narodnu skupštinu"

Brnabić je istakla da je od Ponoša očekivala izvinjenje zbog nazivanja žena "prostitutkama sa štajge", ali je on to izbegao. U direktnom obraćanju, predsednica Skupštine nije štedela reči:

"Da, vi i ja smo potpuno različiti. Ja imam poštovanje. Poštovanje prema ljudima, prema ženama, prema muškarcima. Vi nemate ništa. Vi ste sramota za Narodnu skupštinu Republike Srbije zato što ste narodni poslanik."

"Zašto to govorite novinarki?"

Predsednica parlamenta je javno upitala Ponoša kako bi se osećao da neko takvim rečnikom govori o članovima njegove porodice:

"Vi ne biste voleli da vašoj supruzi neko kaže da je direktno kao sa štajge, pretpostavljam. Zašto onda to govorite nekoj novinarki? Iz kog razloga?", upitala je Brnabić, pozvavši ga da pokaže elementarnu odgovornost i izvini se ženama, kao što je to u sličnim situacijama učinio poslanik Lukić.



Autor: D.S.