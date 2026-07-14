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Tvrdili su da je Vučić izolovan, a danas je lični gost Makrona! Brnabić zestoko odgovorila Ponošu

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić žestoko je odgovorila Zdravku Ponošu.

- Tako je bilo da je Aleksandar Vučić izolovan, pa sad priznaju ne da nije izolovan, nego je lični gost predsednika Francuske. Pa je bilo da ne sme u Loznicu, pa predsednik Vučić otišao u Gornje Nedeljice! Pa ne sme u Novi Sad, a onda su im bili krivi Indeks sendviči. Pa ne sme u Niš, pa bila kriva pekara. Sad je na dnevni red došlo Užice... Živote.... A kad predsednik bude otišao u Užice, biće Madagaskar. Nije ni čudo što je najveći domet ovakvih političara da vređaju žene i to je jedino iza čega čvrsto stoje, ponosni na svoje političke i ljudske domete - navela je Brnabić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je u Parizu prisustvovao vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske - Dana pada Bastilje.

Autor: S.M.

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