Tvrdili su da je Vučić izolovan, a danas je lični gost Makrona! Brnabić zestoko odgovorila Ponošu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić žestoko je odgovorila Zdravku Ponošu.

- Tako je bilo da je Aleksandar Vučić izolovan, pa sad priznaju ne da nije izolovan, nego je lični gost predsednika Francuske. Pa je bilo da ne sme u Loznicu, pa predsednik Vučić otišao u Gornje Nedeljice! Pa ne sme u Novi Sad, a onda su im bili krivi Indeks sendviči. Pa ne sme u Niš, pa bila kriva pekara. Sad je na dnevni red došlo Užice... Živote.... A kad predsednik bude otišao u Užice, biće Madagaskar. Nije ni čudo što je najveći domet ovakvih političara da vređaju žene i to je jedino iza čega čvrsto stoje, ponosni na svoje političke i ljudske domete - navela je Brnabić.

Tako je bilo da je Aleksandar Vučić izolovan, pa sad priznaju ne da nije izolovan, nego je lični gost predsednika Francuske. Pa je bilo da ne sme u Loznicu, pa predsednik @avucic otišao u Gornje Nedeljice! Pa ne sme u Novi Sad, a onda su im bili krivi Indeks sendviči. Pa ne sme u… https://t.co/36YMWECYxN — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. јул 2026.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je u Parizu prisustvovao vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske - Dana pada Bastilje.

Autor: S.M.