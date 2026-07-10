Krkobabić u Bačkoj: Sombor i sva njegova sela - najpoželjnije mesto u Srbiji! Čak 272 porodice našle svoj novi dom u 15 somborskih sela

Odgovor na pitanje koje je najpoželjnije mesto za mlade ljude u Srbiji, sudeći po broju dodeljenih kuća, čak 272, bez sumnje je Sombor i sva njegova sela, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom otvaranja obnovljenog Doma kulture u selu Rastina.

- Ovde je i Dom kulture i ambulanta i škola i vrtić i pošta i sve ono što je neophodno da zadrži mlade meštane i privuče neke nove. A ono što posebno karakteriše ovu složnu zajednicu je da su potomci doseljenika iz različitih delova bivše zemlje, nakon Prvog i Drugog svetskog rata. Sećanje na njih ponosno čuvaju od zaborava i više nego spremno dočekuju sve one koji žele da svoju budućnost vide u ovom lepom i prijatnom okruženju - istakao je ministar.

Tokom boravka u Somboru ministar je posetio i porodicu Milenka i Ivane Mološev u selu Gakovo, koja je svoj dom stekla 2021. godine kroz Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Posle više od deset godina provedenih kao podstanari, porodica Mološev dobila je priliku da započne novo životno poglavlje. Danas oboje rade na farmi svinja u Gakovu, ali su i pokrenuli svoje poljoprivredno gazdinstvo koje neprestano šire. Trenutno gaje oko 60 ovaca, svinje za sopstvene potrebe i u međuvremenu su kupili i dva manja traktora.

„Dobijanje kuće bila je naša najveća životna prekretnica. Tek kada smo dobili svoj dom mogli smo ozbiljno da planiramo budućnost. Od tada samo radimo, ulažemo i širimo gazdinstvo. Danas živimo od svog rada i ponosni smo što naša deca odrastaju na svom imanju. Najstariji sin Lazar upravo je upisao Ekonomski fakultet u Subotici, srednji Miloš vezan je za selo i poljoprivredu, dok najmlađi Luka trenira fudbal“, rekao nam je Milenko.

Ministar je zajedno sa gradonačelnikom Sombora Antoniom Ratkovićem obišao i selo Rastina i otvorio Dom kulture obnovljen sredstvima Ministarstva za brigu o selu u okviru Programa dodele bespovratnih sredstava za uređenje i opremanje seoskih domova.

Sredstva su uložena u izvođenje hidroizolaterskih, keramičarskih, bravarskih, molerskih i stolarskih radova, a sala je u potpunosti opremljena novim nameštajem i savremenom tehničkom opremom. Nabavljeno je 120 stolica, dva konferencijska stola, projektor, platno, ozvučenje, kao i dva klima uređaja, čime je ovaj prostor postao funkcionalan za različite društvene, kulturne i obrazovne sadržaje.

„Rastina je najmanje somborsko selo, udaljeno oko 25 kilometara od grada. Poslednjih godina mnogo je urađeno za naše mesto - obnovljeni su osnovna škola i vrtić, a sada je i Dom kulture dobio potpuno novi izgled. Zahvaljujući ovom projektu, vratio se društveni život u selo. Dom se koristi gotovo svakodnevno, a termini se rezervišu unapred. Ovde se organizuju rođendani, porodične proslave, okupljanja meštana, kulturni programi, a šahovski klub održava svoja takmičenja. Selo je uređeno i većina stvari dobro funkcioniše. Uskoro se završava i rekonstrukcija ambulante, a jedino što nam ostaje kao značajan problem jeste put koji povezuje Rastinu sa Somborom i koji je neophodno obnoviti“, istakla je sekretar Mesne zajednice Rastina Ivana Šuput.

Sombor je jedna od lokalnih samouprava koja je u najvećoj meri iskoristila programe Ministarstva za brigu o selu. Upravo ovaj grad je rekorder po broju dodeljenih seoskih kuća u Srbiji. Do sada su, kroz program kupovine seoskih kuća sa okućnicom, skućene čak 272 porodice, za šta je izdvojeno više od 320 miliona dinara.

Pored kupovine kuća, kroz programe Ministarstva za brigu o selu podržan je i rad tri zemljoradničke zadruge i četiri manifestacije „Miholjski susreti sela“.

