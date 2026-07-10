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Krkobabić u Bačkoj: Sombor i sva njegova sela - najpoželjnije mesto u Srbiji! Čak 272 porodice našle svoj novi dom u 15 somborskih sela

Izvor: Pink.rs, Foto: Milan Obradović ||

Odgovor na pitanje koje je najpoželjnije mesto za mlade ljude u Srbiji, sudeći po broju dodeljenih kuća, čak 272, bez sumnje je Sombor i sva njegova sela, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom otvaranja obnovljenog Doma kulture u selu Rastina.

- Ovde je i Dom kulture i ambulanta i škola i vrtić i pošta i sve ono što je neophodno da zadrži mlade meštane i privuče neke nove. A ono što posebno karakteriše ovu složnu zajednicu je da su potomci doseljenika iz različitih delova bivše zemlje, nakon Prvog i Drugog svetskog rata. Sećanje na njih ponosno čuvaju od zaborava i više nego spremno dočekuju sve one koji žele da svoju budućnost vide u ovom lepom i prijatnom okruženju - istakao je ministar.

Foto: Milan Obradović

Tokom boravka u Somboru ministar je posetio i porodicu Milenka i Ivane Mološev u selu Gakovo, koja je svoj dom stekla 2021. godine kroz Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Foto: Milan Obradović

Posle više od deset godina provedenih kao podstanari, porodica Mološev dobila je priliku da započne novo životno poglavlje. Danas oboje rade na farmi svinja u Gakovu, ali su i pokrenuli svoje poljoprivredno gazdinstvo koje neprestano šire. Trenutno gaje oko 60 ovaca, svinje za sopstvene potrebe i u međuvremenu su kupili i dva manja traktora.

Foto: Milan Obradović

Foto: Milan Obradović

„Dobijanje kuće bila je naša najveća životna prekretnica. Tek kada smo dobili svoj dom mogli smo ozbiljno da planiramo budućnost. Od tada samo radimo, ulažemo i širimo gazdinstvo. Danas živimo od svog rada i ponosni smo što naša deca odrastaju na svom imanju. Najstariji sin Lazar upravo je upisao Ekonomski fakultet u Subotici, srednji Miloš vezan je za selo i poljoprivredu, dok najmlađi Luka trenira fudbal“, rekao nam je Milenko.

Foto: Milan Obradović

Ministar je zajedno sa gradonačelnikom Sombora Antoniom Ratkovićem obišao i selo Rastina i otvorio Dom kulture obnovljen sredstvima Ministarstva za brigu o selu u okviru Programa dodele bespovratnih sredstava za uređenje i opremanje seoskih domova.

Foto: Milan Obradović

Sredstva su uložena u izvođenje hidroizolaterskih, keramičarskih, bravarskih, molerskih i stolarskih radova, a sala je u potpunosti opremljena novim nameštajem i savremenom tehničkom opremom. Nabavljeno je 120 stolica, dva konferencijska stola, projektor, platno, ozvučenje, kao i dva klima uređaja, čime je ovaj prostor postao funkcionalan za različite društvene, kulturne i obrazovne sadržaje.

Foto: Milan Obradović

„Rastina je najmanje somborsko selo, udaljeno oko 25 kilometara od grada. Poslednjih godina mnogo je urađeno za naše mesto - obnovljeni su osnovna škola i vrtić, a sada je i Dom kulture dobio potpuno novi izgled. Zahvaljujući ovom projektu, vratio se društveni život u selo. Dom se koristi gotovo svakodnevno, a termini se rezervišu unapred. Ovde se organizuju rođendani, porodične proslave, okupljanja meštana, kulturni programi, a šahovski klub održava svoja takmičenja. Selo je uređeno i većina stvari dobro funkcioniše. Uskoro se završava i rekonstrukcija ambulante, a jedino što nam ostaje kao značajan problem jeste put koji povezuje Rastinu sa Somborom i koji je neophodno obnoviti“, istakla je sekretar Mesne zajednice Rastina Ivana Šuput.

Foto: Milan Obradović

Sombor je jedna od lokalnih samouprava koja je u najvećoj meri iskoristila programe Ministarstva za brigu o selu. Upravo ovaj grad je rekorder po broju dodeljenih seoskih kuća u Srbiji. Do sada su, kroz program kupovine seoskih kuća sa okućnicom, skućene čak 272 porodice, za šta je izdvojeno više od 320 miliona dinara.

Foto: Milan Obradović

Pored kupovine kuća, kroz programe Ministarstva za brigu o selu podržan je i rad tri zemljoradničke zadruge i četiri manifestacije „Miholjski susreti sela“.

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