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'UVEK SAM BESKRAJNO VESEO KAD URADIMO NOVI PUT, PUT ZNAČI ŽIVOT' Vučić objavio moćan snimak (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom objavom na Instagram nalogu ''avucic''.

- Da vam kažem da u ovim nemirnim, smutnim vremenima svuda u svetu imamo težak zadatak: da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost - poručio je predsednik Vučić u snimku i dodao:

Naši ljudi su već naviknuti i misle da je to zauvek dato. Nije. To morate pametnom politikom stalno da čuvate, stalno da radite, da poboljšavate ekonomiju, da poboljšavate životni standard građana.Kako je istakao, za njega je važno takođe da pokaže brigu prema ljudima.

- Uvek sam srećan kada otvaramo autoputeve, brze saobraćajnice, ali rekao bih i regionalne, državne, ali pre svega lokalne puteve. Mnogo sam srećan jer znam da to znači život. Moja poruka vama sada je: čujem vas i slušam vas, i slušaću vas stalno, i rešavaću probleme zajedno sa vama - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je uz objavu napisao:

Uvek sam beskrajno veseo kad uradimo novi put. Put znači život.
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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

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#putevi

#Život

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