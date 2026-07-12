'POPLAVA SA NEBA, KARAKONDŽULE PADAJU' Vučić i Siniša Mali u obilasku Ekspa u nemogućim uslovima (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video snimak na društvenoj mreži Instagram.

Na početku videa ministar Mali se našalio kako se predsednik baš danas setio da obiđe Ekspo kada sa neba "padaju karakondžule".

- Mnogo si ti stručan, ne znaš ni šta su poplave, nego... Dobra kiša. Koliko god da sam nesrećan što nećemo mnogo moći da vidimo na Ekspu. I pretpostavljam da ova kiša pada, da počne da naliva klip kukuruza, to su odlične stvari, a za Ekspo, makar da vidimo one radnike koje rade unutrašnje radove, to je super stvar, i verujem da ćemo i danas moći da ih vidimo - kaže Vučić.

- Ekspo moramo da završimo do 1. decembra, dodao je Vučić na šta mu je Mali rekao da bi bilo "glupo da se odmaramo nedeljom" na šta mu je Vučić rekao da se Mali odmara.

Autor: S.M.