AKTUELNO

Politika

'POPLAVA SA NEBA, KARAKONDŽULE PADAJU' Vučić i Siniša Mali u obilasku Ekspa u nemogućim uslovima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video snimak na društvenoj mreži Instagram.

Na početku videa ministar Mali se našalio kako se predsednik baš danas setio da obiđe Ekspo kada sa neba "padaju karakondžule".

- Mnogo si ti stručan, ne znaš ni šta su poplave, nego... Dobra kiša. Koliko god da sam nesrećan što nećemo mnogo moći da vidimo na Ekspu. I pretpostavljam da ova kiša pada, da počne da naliva klip kukuruza, to su odlične stvari, a za Ekspo, makar da vidimo one radnike koje rade unutrašnje radove, to je super stvar, i verujem da ćemo i danas moći da ih vidimo - kaže Vučić.

- Ekspo moramo da završimo do 1. decembra, dodao je Vučić na šta mu je Mali rekao da bi bilo "glupo da se odmaramo nedeljom" na šta mu je Vučić rekao da se Mali odmara.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Poplava

#Siniša Mali

#ekspo

POVEZANE VESTI

Politika

JA SAM SVOJ ŽIVOT POSVETIO SRBIJI Vučić: 'Najponosniji sam što sam predsednik Srbije'

Politika

ZOVE VAS SRBIJA! Vučić objavio video snimak i poslao MOĆNU PORUKU: Uskoro...

Politika

'Sardine i luk u pauzi. Posle jela, rad, rad i samo rad' Vučić objavio novi video, pa otkrio šta će raditi narednih dana: Srbiju niko ne može da pobed

Politika

'MESTO ZA CELU PLANETU' VUČIĆ OBJAVIO NOVI SPOT: Srbija radi, Srbija se gradi, Srbija ne sme da stane (VIDEO)

Politika

MENI JE SRBIJA SVE, ŽIVIM ZA SRBIJU! Predsednik Vučić poslao MOĆNU PORUKU građanima Srbije (VIDEO)

Politika

'Da sačuvamo našu Srbiju, da živi naša Srbija' Vučić objavio novi snimak iz Jagodine (VIDEO)