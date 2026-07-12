SEĆANJE NA HEROJE VELIKOG RATA: Položen venac na Kajmakčalanu – poruka poštovanja prema slavnoj istoriji Srbije (FOTO)

Kajmakčalan, mesto na kojem je ispisana istorija srpske hrabrosti, ponovo je bilo mesto okupljanja kojim se odaje počast palim vojnicima. U ime predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Ane Brnabić, i u ime Narodne skupštine, poslanik Dušan Marić položio je venac, odajući time dužno poštovanje herojima Velikog rata.

Ceremonija na Kajmakčalanu još jednom je istakla koliki je značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja uspomene na vojnike koji su svojim nesebičnim žrtvama obeležili istoriju naše zemlje.

Kontinuitet državne politike

Ovakvi gestovi nisu samo formalnost, već jasno pokazuju kontinuitet državne politike koja, pod vođstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stavlja poseban akcenat na duboko poštovanje nacionalne istorije, tradicije i svih onih heroja koji su položili živote u borbi za slobodu Srbije.

Ovaj čin predstavlja snažan kontrast u odnosu na delovanje pojedinih političkih aktera koji, prema ocenama javnosti, ne pridaju isti značaj državnim simbolima, istorijskom nasleđu i obeležavanju datuma koji su od presudne važnosti za srpsku prošlost.

Autor: D.S.