UVEREN SAM DA JE OVO TEMELJ JAČANJA PRIJATELJSTVA' Vučić položio venac na Spomenik herojima u Tbilisiju (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na Spomenik herojima u Tbilisiju.

Na Instagram profilu, predsednik Vučić je poručio da ovim iskazuje poštovanje prema istoriji i tradiciji.

- Pred Spomenikom herojima iskazujemo poštovanje prema istoriji, tradiciji i vrednostima koje zauzimaju posebno mesto u identitetu prijateljske Gruzije- napisao je predsednik Vučić i dodao:

- Negujući kulturu sećanja i poštovanja prema prošlosti, potvrđujemo značaj očuvanja istorijskog nasleđa i razumevanja među narodima. Uveren sam da upravo uvažavanje istorije i tradicije predstavlja važan temelj za dalje jačanje prijateljstva, saradnje i međusobnog poštovanja između naših zemalja."- piše u objavi.



Autor: Jovana Nerić