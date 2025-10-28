AKTUELNO

Politika

(UŽIVO) SVEČANI DOČEK PREDSEDNIKA SRBIJE U TAŠKENTU: Uz srpsku trobojku, himnu i smotru garde, Vučić prethodno položio venac na Spomenik nezavisnosti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/tanjug video ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je doputovao u posetu Uzbekistanu a u Taškentu je položio venac na Spomenik nezavisnosti, u parku "Novi Uzbekistan".

Prema planu posete, predsednik Aleksandar Vučić će se sastati s predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom.

Sastanak će biti održan u državnoj rezidenciji "Kuksaroj".

Predsednik Srbije inače boravi u Uzbekistanu u zvaničnoj poseti, na poziv tamošnjeg predsednika.

U Taškentu se očekuje i potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a razgovaraće se razvoju saradnje i partnerstva dveju zemalja.

Sastanak će održati i delgacije dveju država.

Našu delegaciju uz predsednika čine i ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, te direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Poseta traje do 31. oktobra, a predsednik Vučić će u tom periodu učestvovati i na 43. zasedanju Generalne konferencije Uneska u Samarkandu.

Autor: D.Bošković

