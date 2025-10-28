'VAŠA EKSELENCIJO DOBRO DOŠLI U DREVNI I VEČNI GRAD' Pogledajte kako je predsedenik Vučić dočekan u Uzbekistanu: Poruke na srpskom osvanule širom grada (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je sa suprugom Tamarom, u zvaničnu posetu Republici Uzbekistan, gde ga je, na aerodromu u Taškentu, dočekao predsednik Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov.

Vučića je, pored predsednika Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov, dočekao i zamenik ministra spoljnih poslova Uzbekistana Muzafarbek Madrahimov, gradonačelnik Taškenta Šavkat Umurzakov i ambasador Uzbekistana u Srbiji Ajbek Sakavdinov.

Na aerodromu, ali i širom grada, postavljeni su bilbordi sa likom predsednika Vučića i porukom dobrodošlice, na uzbekistanskom i srpskom jeziku, na kojima piše: "Vaša ekselencijo, Aleksandre Vučiću, predsedniče Republike Srbije, dobro došli u drevni i večni grad Taškent".

Po dolasku, predsednik se oglasio na zvaničnom Instagram nalogu.

"Srbiju i Uzbekistan povezuju uzajamno poštovanje, razumevanje i iskrena želja za saradnjom, a ovi susreti biće potvrda zajedničke spremnosti da gradimo još čvršće mostove prijateljstva i poverenja.

Predstoje nam razgovori koji će doprineti definisanju novih zajedničkih projekata i inicijativa koje će konkretno koristiti građanima obe zemlje, kao i jačanju prisustva Srbije u ovom važnom regionu Centralne Azije.

Očekujem da poseta Uzbekistanu bude važan korak u daljem razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa naših dveju zemalja. Uveren da ćemo kroz otvoren i sadržajan dijalog, kao i potpisivanjem niza bilateralnih dokumenata, dodatno osnažiti naše političke veze, unaprediti ekonomsku saradnju, kao i povezivanje u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, obrazovanja, kulture i digitalnih tehnologija.

Zahvalni i počastvovani srdačnim dočekom u Taškentu", objavio je predsednik na Instagramu.

Autor: D.Bošković