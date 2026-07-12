UVREDE SE SAMO NIŽU! Blokaderi nastavili rat na mrežama: Prostak i digitalni nasilnik

Željko Veljković, novinar sa Nova S, žestoko je zaratio sa blokaderom Markom Marjanovićem, poznatijim kao Kristal Met Dejmon.

Pored toga što je u nizu izjava na Iksu potvrdio da je blokader sa dna kace i da je u besomučnom ratu između opozicije i blokadera na strani blokadera, Marjanović je vređao žene.

Blokaderku koja objavljuje pod imenom "Ankica", on je nazvao "pažnjokurvom", nakon čega se u sve umešao Veljković.

Nebo je plakalo jer je pravedno i valjda konačno kenslovan jedan prostak i digitalni nasilnik, koji frustriran karijernim i životnim neuspehom, ovde već godinama seje samo zlo.



Zbogom Kristale Mete Dejmone. https://t.co/8kordWEib6 pic.twitter.com/fKQy9EYutF — Željko Veljković (@novinarupenziji) 12. јул 2026.

- Nebo je plakalo jer je pravedno i valjda konačno kenslovan jedan prostak i digitalni nasilnik, koji frustriran karijernim i životnim neuspehom, ovde već godinama seje samo zlo. Zbogom Kristale Mete Dejmone - napisao je Veljković na Iksu.

Komentari su ga, sa druge strane, podsetili da je podržava tog istog Kristal Met Dejmona, od koga sada pere ruke.

Bilo kako bilo, iz dana u dan potvrđuje se teza koju je svojevremeno izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić - država će morati da štiti blokadere jedne od drugih.

Autor: Pink.rs