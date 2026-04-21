Veljković udario na celu Srbiju - sramna kampanja: Ruske sluge ostaju bez novca - narod zgrožen, ništa bolje ne piše ni 'Danas'

"Blokadersko" radovanje zbog potencijalnog zamrzavanja dotoka novca iz EU zgražava mnoge, a sramnoj kampanji doprinosi i novinar tajkunske televizije Nova S - Željko Veljković.
Željko Veljković, novinar tajkunske televizije Nova S, na svom nalogu na mreži Iks podelio je tvit koji je izazvao negodovanje među korisnicima te mreže.
21. април 2026.
Mnogi su u toj poruci osudili takav stav, navodeći da je za Veljkovića srpski narod, i mladi i stari, pa čak i deca, stavljen u pogrdan kontekst "sluga".
Ništa lepše ne piše ni Danas - koji se igra rečima, kao da u pitanju nisu novci za građane Srbije.
Na društvenim mrežama ovaj naslov već sad komentarišu kao potajno nadanje da srpska deca ostanu bez novih škola i bolnica.
