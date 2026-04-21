Veljković udario na celu Srbiju - sramna kampanja: Ruske sluge ostaju bez novca - narod zgrožen, ništa bolje ne piše ni 'Danas'

"Blokadersko" radovanje zbog potencijalnog zamrzavanja dotoka novca iz EU zgražava mnoge, a sramnoj kampanji doprinosi i novinar tajkunske televizije Nova S - Željko Veljković.

Željko Veljković, novinar tajkunske televizije Nova S, na svom nalogu na mreži Iks podelio je tvit koji je izazvao negodovanje među korisnicima te mreže.

Mnogi su u toj poruci osudili takav stav, navodeći da je za Veljkovića srpski narod, i mladi i stari, pa čak i deca, stavljen u pogrdan kontekst "sluga".

Ništa lepše ne piše ni Danas - koji se igra rečima, kao da u pitanju nisu novci za građane Srbije.

Na društvenim mrežama ovaj naslov već sad komentarišu kao potajno nadanje da srpska deca ostanu bez novih škola i bolnica.