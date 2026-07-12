'MNOGE ĆE IZNENADITI KAKO ĆE NIŠLIJE GLASATI NA IZBORIMA' Vučević iz Trupala kod Niša pozvao građane Srbije na ujedinjenje: TO ĆE BITI NAJBOLJI ODGOVOR BLOKADERIMA

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević iz sela Trupale kod Niša sa petrovdanskog druženja pozvao je građane Srbije na ujedinjenje i poručio da će Nišlije mnoge prijatno iznenaditi glasanjem na izborima.

Vučević je podsetio da pre više od godinu dana Ana Brnabić i on nisu mogli da dođu u Niš na stranački sastanak.

- Tog 21. marta. Pogledajte danas kakava je atmosfera, koliko se sve promenilo, koliko se vratilo u normalu. Na Petrovdan mi je zadovoljstvo što sam u centru juga naše otadžbine, da se družimo i pozovemo na ujedinjenje Srbije. Čeka nas veliki izazov na izborima. Verujem da će Niš iznenaditi mnoge kako će glasati na izborima. Kada kažem mnoge mislim na one koji vole državu. A da će mnoge neprijatno iznenaditi i tu mislim na one koji su blokirali ovaj grad i ovu državu. Vidim da slave već pobedu u velikim gradovima. Neka oni slave unapred dobijene utakmice, mi ćemo se boriti da pobedimo. Ne zbog procenta i broja mandata, već zbog ljudi i države. Treba da shvatimo da je država i narod iznad svega. Mnogo je ljudi ovde, hvala im puno. Ljudi hoće normalno da žive, da roditelji žive sa decom, da nas ne dele po svim načelima. Pokušali su na svaki način da nas podele, da unesu zlu krv. A onda da se domognu vlasti. To je podvala. Pričali su da se mladi bore za pravdu i institucije, a oni su počinilio nepravdu, otimali su institucije. Rekli su da ih politika ne interesuje pa se videlo da ih samo politika interesuje. Rekli su da neće izbore pa smo videli da hoće samo izbore. Naravno da je danas svima jasno šta se dešava. Lagali su građane pričajući bajke i obmane. Ne bi bilo ovoliko ljudi ovde danas. To je najbolji odgovor na sve što nam se dešavalo - rekao je Vučević.

Vučević je pozvao Nišlije da pogledaju šta blokaderi rade od opštine Medijana.

-A pričali su da neće biti stranačkog zapošljavanja, da im ne trebaju službena kola, da neće trošiti pare na nekakve konkurse. Sve rade gore nego što su najavljivali. To košta građane, tek će da vide koliko. Sve što su zamerali prethodnicima oni su to kvarili i radili milion puta gore. Vrlo brzo ćete videti ko je kakav. Prevara i prevara, samo obmanjuju narod. Nervira ih koliko je ljudi ovde, meni je drago - rekao je Vučević.

Autor: Pink.rs