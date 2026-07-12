'Šumadija je slobodarski kraj' Vučević: Odavde su kretale velike stvari za srpski narod!

Miloš Vučević sastao se danas sa narodom iz sela Dulene kod Kragujevca.

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević poručio je na Informer televiziji iz sela Dulene kod Kragujevca gde je petrovdanskom druženju razgovarao sa građanima da je Šumadija slobodarski kraj iz kog su kretale mnoge velike stvari za srpski narod.

Vučević je čestitao Petrovdan svim građanima koji slave, napominjući da je to i porodična i hramovna slava širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

- Srbija se za godinu dana, rekao bih, mnogo promenila na bolje. Krenuo je proces ujedinjenja i vraćanja normalnom i pristojnom životu. To je velika pobeda naroda, građana Srbije. Ogromna većina je uvek protiv rušenja, bez obzira za koga glasaju. Ne vole rušenje i nasilje. Blokaderi su tu napravili ozbiljan politički gaf, ali nisu uspeli da sakriju svoju pravu narav, a to je da nasiljem ostvare političke ciljeve. Time su opomenuli narod kakvo bi nasilje bilo ako bi oni ostvarili svoje ciljeve. Zato se narod i vratio u, da kažem, normalne okvire i funkcionisanje države. Ponovio bih, to je pobeda naroda. Naravno da je rukovodstvo sa predsednikom na čelu znalo da vodi državu kroz velike izazove i prepreke. Ne zaboravite da niko u Srbiji nije stradao u tih prethodnih godinu i po dana. U mnogim državama za manje proteste, blokade i revolucije su gubljeni životi. U Srbiji nije stradao niko iako je bilo pokušaja da se ljudi likvidiraju. Uspeh je da niko nije stradao, ponavljam. Da sačekamo veliki politički ispit, a to su parlamentarni i predsednički izbori, kada će narod Srbije, verujem, dati odogovor na sve što nam se dešavalo. Verujem da je naša lista Ujedinjena Srbija pravi naziv sa jasnim namerama i ciljem kuda Srbija treba da se kreće u narednom periodu. I posle tih 22 meseca velikih problema i izazova da se opet ujedinimo, upristojimo i vratimo normalnom životu - poručio je Vučević.

Vučević je podsetio da su blokaderi sve važne datume pokušali da uprljaju i upropaste, i Vidovdan i Petrovdan prošle godine.

- Uvek su se okupljali oko važnih datuma promovišući narodne vrednosti, a ustvari poništavajući sve što ima veze sa tim datumima. To je opomena narodu da dobro razumeju šta se dešava. Interesuje me šta kaže narod u srcu Šumadije. Odavde su kretale mnoge velike stvari za srpski narod bez obzira gde on živi. Bez probuđene i snažne Šumadije nema ni snažne Srbije. Ovo je slobodarski kraj - rekao je Vučević.

Autor: A.A.