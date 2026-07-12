'Pritisci na Srbiju su sa svih strana' Predsednik Vučić: Mi ćemo da čuvamo svoju zemlju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će čuvati Srbiju i da nije uvek lako u komplikovanim međunarodnim okolnostima.

- Mi ćemo da čuvamo svoju zemlju. Nije uvek lako. Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja, a uspevamo da sačuvamo nezavisnost i suverenitet. Pred nama su verovatno odlučujući izbori, hoće li Srbija u budućnost, sa pristojnim ljudima napred ili da se vraća u prošlost. Nekada smo mogli da pobeđujemo u odbojci, vaterpolu, košarci, danas pobeđujemo u ekonomiji - rekao je predsednik Vučić u najnovijoj objavi uz koju je istakao:

Mi ćemo da čuvamo Srbiju! Ne damo je nikom!

Autor: Pink.rs