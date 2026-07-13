VELIKO PRIZNANJE ZA SRBIJU! Vučić na Makronov poziv ide u Pariz, jedini predstavnik države van NATO, EU i Koalicije voljnih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.

Tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.

Inače, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.

Autor: S.M.